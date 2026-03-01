Terremoto Lucca, registrata una scossa a Massarosa | DATI e MAPPE

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa sera nel territorio di Massarosa, in provincia di Lucca. Il sisma, di magnitudo 2.5, è avvenuto alle ore 19:22 ed è stato localizzato a una profondità di circa 6 chilometri. Secondo i primi rilievi, la scossa rientra nella normale attività sismica che interessa la Toscana. La profondità relativamente superficiale dell’evento ha contribuito a rendere il movimento percepibile in un’area limitata intorno all’epicentro. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, ma non risultano criticità. Episodi di questa entità sono generalmente classificati come lievi e non comportano conseguenze.