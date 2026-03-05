Terremoto nel Mar Ionio, al largo di Sicilia e Calabria | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto nel Mar Ionio, al largo di Sicilia e Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riporta un sisma magnitudo ML 2.5 avvenuto alle 10:54 ad una profondità di 41 km. Il Mar Ionio è teatro di frequenti terremoti perché rappresenta il punto di incontro e scontro tra la placca africana e quella euroasiatica. Sotto il fondale marino, la litosfera ionica, più densa e antica, scivola al di sotto dell’Arco Calabro in un processo chiamato subduzione. Questo movimento genera enormi tensioni nelle rocce che, quando superano la propria resistenza, si rompono liberando energia sotto forma di onde sismiche.