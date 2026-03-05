Terremoto Sicilia, altra scossa nel Catanese: epicentro a Militello | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Sicilia alle 18:04 di oggi, giovedì 5 marzo. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3, con epicentro a Militello, nel Catanese, e profondità di 10km. Il sisma si è verificato a distanza dalla zona interessata dallo sciame sismico che ieri ha prodotto un terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro a Ragalna, dove si sono registrati anche danni.