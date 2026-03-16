Terremoto sulla Costa Cilentana, al largo di Campania e Calabria | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo ML 3.3 è stato riportato dall’INGV nella zona della costa cilentana (Salerno). L’evento è stato registrato alle 13:35, con ipocentro ad una profondità di 300 km. I terremoti profondi al largo della costa cilentana si verificano a causa della subduzione della placca tettonica africana sotto quella eurasiatica. In quest’area, un antico lembo di litosfera oceanica, freddo e denso, sprofonda nel mantello terrestre scivolando sotto l’Arco Calabro. Mentre questa porzione di roccia scende a profondità elevate, tra i 200 e i 500 km, subisce enormi pressioni e forti attriti. Queste sollecitazioni meccaniche accumulano energia elastica che, una volta superata la resistenza delle rocce, viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche, originando ipocentri molto profondi nel cuore del Mar Tirreno meridionale.