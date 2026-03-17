Terremoto sulla costa pacifica della Russia: paura a Magadan | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 4.9 (dati USGS) ha colpito Magadan, città sulla costa pacifica della Russia (Mare di Ochotsk). Dalla Russia arrivano stime di magnitudo 5.8. Il terremoto è stato avvertito in tutta la regione. Secondo un corrispondente di RIA Novosti, molti residenti di Magadan sono corsi fuori durante la scossa. I lampadari tremavano negli appartamenti e piatti e libri cadevano dagli scaffali. I servizi di emergenza della città sono stati posti in stato di massima allerta, ha annunciato il sindaco Larisa Polikanova.