Terremoto sull’Etna: 300 interventi dei Vigili del Fuoco a Ragalna

Sono stati 300 gli interventi e le verifiche eseguite dai Vigili del Fuoco per la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata alle 07.05 del 4 marzo scorso sull’Etna, con epicentro a Ragalna. Oggi sono stati 56 gli interventi eseguiti, ne restano da espletare altri 14. Sono stati, per la maggior parte, sopralluoghi di verifica per danni alle strutture e recupero beni. Le aree del territorio del Comune di Ragalna prevalentemente interessate continuano ad essere la via Dante Alighieri, via Paternò e il villaggio San Francesco. Sul posto stanno lavorando una squadra operativa e cinque funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco.

Il coordinamento delle richieste d’intervento è affidato all’Unità di comando locale dei pompieri che lavora a stretto contatto con la Sala operativa del comando provinciale di Catania e con il Centro operativo misto del Comune di Ragalna.