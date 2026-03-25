Terremoto Toscana, verifiche sulle scuole a Fosdinovo e Pietrasanta: le decisioni sulla riapertura

Sono andate a buon fine le ispezioni nelle scuole di Pietrasanta (Lucca), chiuse oggi a seguito del terremoto che ha avuto come epicentro la zona Fosdinovo ma che è stato avvertito anche in alcune zone della ‘Piccola Atene’. Un evento che, fortunatamente – si spiega in una nota del Comune – scuole ed edifici pubblici cittadini hanno superato senza ripercussioni evidenti, com’è stato accertato dal personale del servizio tecnico comunale impegnato nelle ispezioni visive presso i luoghi urbani più ‘sensibili’. Fin dai minuti immediatamente successivi alla scossa sismica, il sistema di Protezione Civile comunale si è attivato in tutte le sue articolazioni: il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, con ordinanza propria, ha disposto in via precauzionale la chiusura immediata, per l’intera giornata, di tutti gli edifici scolastici cittadini; gli agenti del comando di Polizia locale hanno accompagnato studenti e docenti in luoghi sicuri, regolamentando il traffico dove necessario; i tecnici del servizio comunale di Protezione Civile, lavori pubblici e patrimonio hanno avviato a stretto giro le ricognizioni dei plessi scolastici di competenza comunale e di altre sedi pubbliche come il teatro ‘Galeotti’, il centro diurno, il Municipio e Palazzo Pretorio.

“La chiusura delle scuole – ha sottolineato il sindaco – è stata una misura cautelativa necessaria, sia per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, sia per dare al personale dell’ente la possibilità di svolgere le verifiche con la massima libertà e accuratezza”. “Capisco che questa chiusura improvvisa abbia creato disagi alle famiglie – ha aggiunto l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci, che ha seguito anche personalmente i controlli nei plessi cittadini – ma la sicurezza dei nostri figli e di chi lavora nelle scuole è un valore primario che non ammette deroghe: agire con la massima prudenza era, quindi, l’unica opzione possibile“.

I sopralluoghi dei tecnici comunali si sono conclusi intorno alle 13.30 senza registrare necessità di ulteriori provvedimenti. Per questo, come disposto dall’ordinanza sindacale, le attività scolastiche potranno riprendere regolarmente già nella giornata di domani, giovedì 26 marzo.

Anche a Fosdinovo domani scuole aperte

Anche a Fosdinovo le scuole riapriranno domani, dopo essere rimaste chiuse precauzionalmente oggi a causa della scossa di terremoto di questa mattina. Il sindaco di Fosdinovo informa che, “con ordinanza n. 5 del 25.03.26 ha predisposto la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dalla giornata di domani, giovedì 26 marzo 2026” e che “nel corso della giornata odierna i tecnici del comune non hanno riscontrato criticità sugli edifici pubblici”.