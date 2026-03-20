Tesla Full Self-Driving: svolta decisiva per l’espansione del software in Europa

Dopo anni di attesa e numerosi tentativi, Tesla Europe ha annunciato un traguardo storico per il lancio della tecnologia Full Self-Driving (Supervised) nel Vecchio Continente. La divisione europea dell’azienda di Elon Musk ha infatti concluso ufficialmente l’ultima fase di test sui veicoli in stretta collaborazione con la RDW, l’autorità olandese per i trasporti che funge da ente certificatore per l’intera regione. Questo passaggio rappresenta il superamento dell’ostacolo tecnico più complesso, confermando che la piattaforma è pronta a interfacciarsi con le infrastrutture e le normative stradali europee dopo ben 18 mesi di collaborazione intensiva tra i tecnici dell’azienda e i regolatori.

Verso l’approvazione finale e la normativa UN R-171

Il processo burocratico è ora entrato nella sua fase conclusiva con la presentazione di tutta la documentazione necessaria per ottenere l’omologazione secondo il regolamento UN R-171. Questo quadro normativo, stabilito dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, disciplina i sistemi avanzati di assistenza al conducente e rappresenta uno degli standard di sicurezza più rigorosi al mondo. Tesla ha inoltre richiesto le esenzioni previste dall’Articolo 39, necessarie per implementare funzionalità che superano gli attuali limiti standard. Sebbene la data obiettivo iniziale fosse fissata per il 20 marzo, l’approvazione definitiva nei Paesi Bassi è ora prevista per il 10 aprile 2026, una tempistica che riflette la meticolosità con cui la RDW sta conducendo la revisione interna dei risultati dei test.

I numeri di un’operazione su scala continentale

Per raggiungere questo livello di maturità tecnologica, Tesla ha messo in campo uno sforzo logistico e di ricerca senza precedenti sul suolo europeo. L’azienda ha dichiarato di aver registrato oltre 1,6 milioni di chilometri di test su strada con il sistema FSD (Supervised) in vari paesi dell’Unione. Durante questa fase, sono stati eseguiti più di 13.000 test con passeggeri a bordo e oltre 4.500 scenari di prova su pista per garantire la massima affidabilità del software. La documentazione prodotta copre più di 400 requisiti di conformità, supportati da decine di studi indipendenti sulla sicurezza che mirano a rassicurare sia i regolatori che i futuri utenti europei sulla capacità del sistema di gestire le complessità del traffico locale.

Prospettive di rilascio ed espansione globale

Una volta ottenuta l’approvazione nazionale nei Paesi Bassi, scatterà il meccanismo del riconoscimento reciproco, che permetterà agli altri stati membri dell’Unione Europea di adottare immediatamente la tecnologia. Questo scenario apre la strada a un possibile rollout europeo su larga scala entro l’estate del 2026, allineando finalmente l’offerta tecnologica di Tesla in Europa con quella già disponibile negli Stati Uniti. Questa accelerazione è parte integrante della strategia globale di Elon Musk per monetizzare il software di guida autonoma in un momento di rallentamento della domanda globale di veicoli elettrici, puntando a mercati chiave come la Cina e gli Emirati Arabi Uniti per consolidare la leadership di Tesla nell’intelligenza artificiale applicata alla mobilità.