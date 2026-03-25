Tesla prepara un veicolo “molto più figo di un minivan”

Il 25 marzo 2026, una singola frase di Elon Musk su X ha scatenato una tempesta di speculazioni nel settore automotive: “Qualcosa di molto più figo di un minivan sta arrivando”. La risposta, arrivata dopo che un’utente aveva implorato Tesla di costruire una monovolume per famiglie, non è solo una promessa di prodotto, ma una dichiarazione di guerra estetica a un segmento storicamente considerato noioso. Nel contesto di questo 2026, dove la Model S e la Model X si avviano al pensionamento, Tesla ha bisogno di un nuovo “incrociatore” capace di trasportare più di cinque persone senza sacrificare il DNA futuristico del brand.

Gli indizi da Giga Texas: il telaio misterioso e la Model Y L

Le parole di Musk non arrivano nel vuoto. Proprio in questi giorni di marzo 2026, i droni guidati da Joe Tegtmeyer sopra Giga Texas hanno catturato immagini di un telaio inedito: una struttura che ricorda la Model Y ma con un passo visibilmente allungato, un tetto più alto e ampi finestrini posteriori. Questo modello, soprannominato provvisoriamente Model Y L (Long Wheelbase), sembra essere la risposta immediata per il mercato americano. Con una configurazione a sei o sette posti reali e poltrone “captain’s chairs” nella seconda fila, questo veicolo si posiziona come l’anello di congiunzione tra un SUV sportivo e la versatilità di un minivan, offrendo quello spazio che la Model Y standard faticava a garantire.

Robovan vs CyberSUV: la sfida del design nel 2026

Il dibattito tra gli esperti si divide su due fronti principali per interpretare il “molto più figo” di Musk:

Il Robovan (o Robus): Presentato come prototipo nel 2024, questo mezzo autonomo da 20 posti rappresenta la visione estrema di Tesla per il trasporto ad alta densità. Nel 2026, l’ipotesi è che Tesla possa lanciarne una versione “consumer” più compatta, mantenendo l’estetica da treno futuristico e l’assenza di volante, ottimizzata per il servizio di Robotaxi .

Presentato come prototipo nel 2024, questo mezzo autonomo da 20 posti rappresenta la visione estrema di Tesla per il trasporto ad alta densità. Nel 2026, l’ipotesi è che Tesla possa lanciarne una versione “consumer” più compatta, mantenendo l’estetica da treno futuristico e l’assenza di volante, ottimizzata per il servizio di . Il CyberSUV: Molti scommettono su un veicolo derivato dal linguaggio stilistico del Cybertruck, con l’esoscheletro in acciaio inossidabile e linee geometriche aggressive. Un SUV “corazzato” per famiglie che potrebbe ospitare comodamente otto persone, dotato di porte scorrevoli rivoluzionarie che eliminano il problema dei parcheggi stretti senza la complessità delle “Falcon Wings” della Model X.

Tecnologia e “Transportation as a Service”

La vera chiave del 2026 non è però solo la forma, ma la funzione. Musk ha recentemente ribadito che Tesla va pensata più come un fornitore di servizi di trasporto che come un semplice produttore di auto. Il nuovo veicolo “cooler than a minivan” sarà probabilmente il primo a nascere con l’integrazione nativa per il network di trasporto autonomo di Tesla. Immaginate un veicolo che di giorno funge da ufficio mobile o spazio lounge per la famiglia e di notte, mentre tutti dormono, esce autonomamente per generare reddito come parte della flotta Robotaxi. Questo doppio utilizzo lo rende “più figo” non solo esteticamente, ma finanziariamente, trasformando un costo (l’auto di famiglia) in un asset produttivo.

La fine dell’era della “Soccer Mom” car

In definitiva, la strategia di Tesla per il resto del 2026 mira a ridefinire lo status symbol del trasporto familiare. Rifiutando il termine “minivan”, Tesla vuole attirare quei clienti che hanno bisogno di spazio ma si rifiutano di guidare un veicolo convenzionale. Che si tratti di un Cybervan ultra-resistente o di una Model Y L super-tecnologica, l’obiettivo è chiaro: offrire un volume interno senza precedenti unito a prestazioni da sportiva e un’intelligenza artificiale (FSD v13) capace di gestire ogni manovra. Se il 2026 è l’anno in cui i classici minivan inizieranno a sembrare reliquie di un passato inefficiente, sarà merito di questa nuova visione che mette al centro l’esperienza del passeggero e la libertà del viaggio autonomo.