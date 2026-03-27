“Testacoda” spaziale: Hubble avvista cometa che inverte il senso di rotazione

Grazie all'analisi dei dati d’archivio del celebre telescopio orbitale, gli astronomi hanno scoperto che la piccola cometa 41P ha frenato fino a fermarsi per poi cambiare direzione, spinta dai suoi stessi gas. Un fenomeno estremo che potrebbe portarla presto alla frammentazione

cometa 41p hubble
Credit NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Nello Spazio profondo, le leggi della fisica possono dare vita a spettacoli inaspettati. È il caso della cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, un piccolo corpo celeste proveniente dalla Fascia di Kuiper che ha lasciato a bocca aperta la comunità scientifica. Per la prima volta nella storia dell’astronomia, infatti, i ricercatori hanno osservato prove dirette di una cometa che ha prima rallentato drasticamente la propria rotazione per poi invertirne il senso. La scoperta, pubblicata su The Astronomical Journal, è stata possibile grazie a una “caccia al tesoro” condotta dal professor David Jewitt dell’Università della California (UCLA) tra i dati del telescopio spaziale Hubble della NASA.

Una trottola spinta dal vapore

La cometa 41P è un oggetto relativamente piccolo: il suo nucleo misura circa 1 km di diametro, una dimensione paragonabile a 3  volte l’altezza della Torre Eiffel. Proprio questa sua “leggerezza” la rende estremamente sensibile alle forze esterne, in particolare a quelle generate dalla sua stessa attività. Quando una cometa si avvicina al Sole, il calore provoca la sublimazione dei ghiacci superficiali, che si trasformano in gas e vengono espulsi nello Spazio sotto forma di getti. “Questi pennacchi di gas agiscono come piccoli motori di manovra“, ha spiegato Jewitt. Se i getti non sono distribuiti in modo uniforme, possono esercitare una torsione sul nucleo, cambiandone il modo di ruotare.

Questa metamorfosi si è compiuta nel giro di pochi mesi durante il passaggio ravvicinato al Sole nel 2017. Se a marzo le osservazioni mostravano una rotazione ancora regolare, già a maggio i dati dell’osservatorio Swift rivelavano un rallentamento drastico: la cometa impiegava tra le 46 e le 60 ore per compiere un giro completo, risultando tre volte più lenta rispetto a soli 2 mesi prima. Il colpo di scena finale è arrivato a dicembre, quando le immagini di Hubble hanno mostrato che 41P aveva ripreso a correre vorticosamente, completando una rotazione in appena 14 ore, ma con una differenza fondamentale: ora girava nel senso opposto rispetto all’inizio dell’anno. L’analogia usata da Jewitt è chiarificatrice: “È come spingere una giostra. Se sta girando in una direzione e tu spingi contro quel movimento, puoi rallentarla fino a fermarla e poi farla ripartire al contrario“.

Un destino segnato: l’autodistruzione?

Oltre alla bizzarra rotazione, lo studio evidenzia un rapido invecchiamento del corpo celeste. Rispetto al passaggio del 2001, la produzione di gas di 41P è diminuita di circa 10 volte. Ciò suggerisce che il materiale volatile vicino alla superficie si stia esaurendo o sia rimasto intrappolato sotto strati di polvere isolante. Tuttavia, il pericolo maggiore per 41P deriva proprio dalla sua instabilità rotazionale. Se i getti di gas dovessero spingere la cometa a ruotare troppo velocemente, la debole gravità del nucleo potrebbe non essere sufficiente a tenerlo unito. La forza centrifuga finirebbe per vincere la coesione strutturale, portando la cometa a frantumarsi o disintegrarsi completamente. “Mi aspetto che questo nucleo si autodistrugga molto presto“, ha avvertito Jewitt.

Il tesoro nascosto negli archivi

Questa scoperta non è avvenuta in tempo reale, ma è il frutto di un’accurata ricerca nel Mikulski Archive for Space Telescopes, un immenso deposito che raccoglie decenni di osservazioni di Hubble e altre missioni. Rendendo i dati scientifici aperti a tutti, la NASA permette agli scienziati di “tornare indietro nel tempo” per rispondere a nuove domande, dimostrando che le grandi scoperte non richiedono sempre nuovi lanci, ma a volte solo uno sguardo nuovo su ciò che abbiamo già osservato.

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