Tornado sconvolge gli USA: case rase al suolo e vittime in Michigan, ed è solo l’inizio | FOTO e VIDEO

Un violento sistema di tempeste ha colpito gli Stati Uniti centrali provocando morte e devastazione nel Sud del Michigan, dove almeno 4 persone sono morte a causa del passaggio di un potente tornado che ha ridotto intere abitazioni in macerie. Il fenomeno estremo, accompagnato da raffiche di vento violentissime e temporali intensi, ha trasformato quartieri residenziali in scenari di distruzione: tetti scoperchiati e proiettati in aria, alberi sradicati e detriti rimasti impigliati nei cavi dell’alta tensione. Secondo le autorità locali, 3 vittime e 12 feriti si registrano nell’area di Union Lake, vicino a Union City, dove un tornado ha colpito improvvisamente nel pomeriggio di venerdì. Un’altra persona è morta circa 80 km più a Sud/Ovest, nella contea di Cass, sempre a causa di un tornado che ha toccato terra. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha confermato almeno un tornado nella zona, ma le segnalazioni indicano che potrebbero essercene stati altri.

Una combinazione atmosferica esplosiva

Il tornado in Michigan si è sviluppato a causa di una combinazione atmosferica esplosiva: un sistema perturbato ha richiamato aria molto umida dal Golfo del Messico mentre un fronte caldo si spingeva verso Nord, incontrando aria molto più fredda nella regione dei Grandi Laghi. Questo contrasto ha creato le condizioni ideali per la formazione di vortici violenti, fenomeni relativamente rari nello Stato del Michigan, che registra mediamente circa 15 tornado all’anno, molti meno rispetto ai 155 del Texas o ai quasi 100 del Kansas.

Emergenza e soccorsi

Di fronte all’emergenza, la governatrice Gretchen Whitmer ha attivato il centro operativo statale per coordinare i soccorsi e la gestione della crisi. Intanto, altre contee del Michigan hanno invitato la popolazione a cercare riparo immediatamente a causa di segnalazioni di tornado non confermati e di temporali con raffiche superiori ai 96 km/h, con possibili blackout elettrici, strade chiuse e interruzioni delle comunicazioni.

Il maltempo negli USA, diversi Stati colpiti

Il maltempo però non riguarda solo il Michigan. Una vasta linea di temporali violenti si estende dalle Grandi Pianure fino al Texas settentrionale e al Midwest. In Oklahoma, un altro tornado ha tracciato un percorso di distruzione lungo oltre 6 km nella contea di Okmulgee, abbattendo alberi e lasciando senza corrente più di 1.600 persone. Le tempeste che stanno attraversando il cuore degli Stati Uniti rappresentano uno dei primi grandi episodi di maltempo della stagione primaverile, periodo in cui tradizionalmente aumenta il rischio di tornado.

Secondo lo Storm Prediction Center, oltre 7 milioni di americani si trovano nelle aree a più alto rischio di fenomeni estremi, con città come Kansas City, Tulsa e Omaha potenzialmente esposte a tempeste violente. Quasi 25 milioni di persone si trovano invece in zone con rischio moderato, tra cui Dallas, Oklahoma City e Milwaukee. I meteorologi del servizio meteo nazionale prevedono che i temporali continueranno nelle prossime ore tra gli Stati delle Plains, gli Ozarks e il Midwest, mentre nel Sud degli Stati Uniti è attesa anche un’anomala ondata di caldo: le temperature potrebbero superare di molto la media stagionale, con valori oltre gli +80°F (circa +27°C) fino alla valle dell’Ohio e alla costa medio-atlantica.

Stagione dei tornado al via

Va evidenziato che la stagione dei tornado è appena iniziata: questo periodo negli Stati Uniti non ha una data di inizio ufficiale fissa, ma segue un picco stagionale legato alla primavera, iniziando solitamente a intensificarsi tra marzo e aprile.