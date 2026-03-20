TotalEnergies e Holcim inaugurano la più grande centrale solare galleggiante d’Europa

TotalEnergies e Holcim, due leader nel settore dell’edilizia sostenibile, hanno inaugurato una nuova centrale solare galleggiante in Belgio. Situata a Obourg, questa centrale ha una capacità di 31 MW e sorge su un ex sito di estrazione di gesso, che è stato riabilitato e trasformato in un lago. Questo progetto segna una tappa importante nel percorso verso l’energia rinnovabile e la sostenibilità, mettendo in evidenza la capacità delle due aziende di innovare e rispondere alle esigenze della transizione ecologica. La centrale solare galleggiante produrrà circa 30 GWh di elettricità rinnovabile ogni anno, una quantità che sarà completamente autoconsumata dagli impianti di Holcim situati nelle vicinanze.

Questo fa della centrale la più grande d’Europa dedicata all’autoconsumo, un passo significativo per le aziende che cercano di ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione. La produzione di energia solare sul sito consente a Holcim di alimentare i propri impianti con energia pulita, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili.

Integrazione paesaggistica e innovazione tecnologica

Per garantire una perfetta integrazione nel paesaggio circostante, il progetto ha previsto una trivellazione direzionale di oltre 700 metri, che ha permesso di collegare i pannelli solari alla sottostazione elettrica senza alterare l’ambiente. Questa soluzione tecnologica non solo massimizza l’efficienza della centrale solare, ma dimostra anche l’impegno delle aziende verso la tutela del territorio, con un impatto minimo sul paesaggio naturale. La realizzazione di questa infrastruttura innovativa è un esempio perfetto di come le tecnologie rinnovabili possano essere implementate senza compromettere l’estetica e la funzionalità degli spazi.

La soddisfazione di TotalEnergies e il futuro della decarbonizzazione

Olivier Greiner, Managing Director Retail Power & Gas Belgium di TotalEnergies, ha commentato l’inaugurazione dicendo: “siamo lieti dell’inaugurazione di questa centrale solare galleggiante, che dimostra la capacità dei team di TotalEnergies di innovare per rispondere alle esigenze del nostro partner Holcim, che accompagniamo, come altri clienti industriali, nei loro progetti di decarbonizzazione delle attività”. Queste parole sottolineano non solo il successo del progetto, ma anche l’importanza di collaborazioni strategiche per accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile.