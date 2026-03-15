Tragedia sfiorata a Figline Vegliaturo: padre e figlio precipitano nel fiume con il monopattino

Nel corso del pomeriggio di oggi, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Figline Vegliaturo, in provincia di Cosenza. In località Timparella, lungo la strada comunale Via Vegliaturo, un uomo e suo figlio sono stati protagonisti di una rovinosa caduta che ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso. I due, di nazionalità turca e residenti presso il locale centro SAI, stavano percorrendo la carreggiata a bordo di un monopattino quando, per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità, hanno perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

La dinamica del terribile incidente a Figline Vegliaturo

Il sinistro si è consumato in pochi istanti: il conducente del monopattino ha perso aderenza con il manto stradale, scivolando oltre il bordo della carreggiata e precipitando lungo una scarpata particolarmente scoscesa. Padre e figlio, rispettivamente classe 1984 e 2008, hanno compiuto un volo di circa dieci metri prima di terminare la caduta nel letto del fiume adiacente. La violenza dell’impatto e la natura del terreno hanno reso immediatamente chiare le difficoltà delle operazioni di salvataggio, facendo scattare tempestivamente i protocolli di emergenza per gli incidenti in zone impervie.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il soccorso con tecniche SAF

Sul posto è intervenuta d’urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco, il cui personale è stato costretto a operare in condizioni ambientali critiche. Per raggiungere i due feriti nel greto del torrente, gli operatori hanno dovuto impiegare le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), specializzate proprio nel recupero di persone in aree difficilmente accessibili o caratterizzate da forti dislivelli. Una volta messi in sicurezza e stabilizzati sul fondo della gola, i due malcapitati sono stati riportati a livello della strada per essere affidati alle cure immediate dei sanitari del Suem 118, giunti sul luogo con diverse ambulanze.

Trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza

Le condizioni dei due feriti hanno richiesto un intervento differenziato in base alla gravità dei traumi riportati. Per il giovane del 2008 si è reso necessario l’invio dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Il padre è stato invece monitorato costantemente dai medici presenti sul posto prima del trasporto in clinica. Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’evento sono intervenuti gli agenti della Polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, cercando di fare luce su eventuali guasti meccanici del mezzo o distrazioni che potrebbero aver causato la perdita di controllo del veicolo.