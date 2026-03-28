Travolto da un albero mentre lavora nel suo terreno: grave incidente a Canneto Pavese

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Canneto Pavese, piccolo comune situato nell’area collinare dell’Oltrepò Pavese. Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando all’interno della sua proprietà. Secondo le prime informazioni, l’anziano stava svolgendo lavori di manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, il tronco gli è crollato addosso, colpendolo con violenza. L’incidente ha immediatamente destato preoccupazione, vista la dinamica e l’età dell’uomo coinvolto. Alcuni residenti della zona, allarmati dall’accaduto, hanno prontamente dato l’allarme ai soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo direttamente sul luogo dell’incidente. Le condizioni del 73enne sono apparse subito serie, tanto da richiedere un trasferimento urgente in ospedale. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, struttura di riferimento per i casi più complessi della zona. I medici hanno preso in carico il paziente e stanno monitorando attentamente la sua situazione clinica. Nonostante la gravità delle ferite riportate, le prime valutazioni indicano che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità o fattori determinanti. Non si esclude che possano essere effettuati ulteriori rilievi sul posto per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai lavori agricoli e alla gestione autonoma di interventi potenzialmente pericolosi, soprattutto quando svolti senza adeguate misure di sicurezza.