Trump insiste su Cuba: “il governo cadrà molto presto”

Il Presidente Donald Trump ha dichiarato che “Cuba cadrà molto presto“, in una rinnovata minaccia per l’isola governata dai comunisti, già alle prese con un blocco energetico statunitense. “Vogliono raggiungere un accordo con tutte le loro forze“, ha detto Trump alla CNN in un’intervista il giorno dopo aver lasciato intendere che si sarebbe rivolto a un progetto non specificato per Cuba dopo la guerra contro l’Iran. “Abbiamo un sacco di tempo, ma Cuba è pronta, dopo 50 anni”, ha detto Trump, spiegando che il Segretario di Stato Marco Rubio sarebbe stato il suo punto di riferimento per Cuba. Sia Trump che Rubio, figlio di immigrati cubani, non hanno fatto mistero del loro desiderio di provocare un cambio di regime all’Avana.

Washington ha imposto un blocco energetico alla nazione caraibica, che ha visto crollare le sue scorte di carburante in seguito alla cattura da parte degli Stati Uniti del Presidente venezuelano Nicolas Maduro, un importante fornitore di petrolio di Cuba. Dal 9 gennaio non è stato importato petrolio a Cuba, costringendo le compagnie aeree a ridurre i voli per l’isola e aggravando una crisi economica di lunga data.

L’Avana accusa Trump di voler strangolare l’economia cubana. L’isola, sotto embargo commerciale statunitense dal 1962, è da anni impantanata in una grave crisi economica caratterizzata da prolungate interruzioni di corrente e carenza di carburante, medicinali e cibo.