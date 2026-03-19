Trump posticipa la visita in Cina: il motivo e la nuova data dell’incontro con Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la sua visita programmata in Cina è stata posticipata di circa sei settimane. L’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che era originariamente fissato per la fine di marzo, è ora previsto per metà maggio. Trump ha dichiarato: “penso che sarà un grande viaggio. Il viaggio è stato posticipato di circa un mese e mezzo. È stato riprogrammato e non vedo l’ora di farlo”, senza però fornire una data esatta per la visita.

La causa del rinvio: le operazioni in Iran

Trump ha spiegato che il motivo del rinvio della visita è legato alla necessità di concentrarsi sulle operazioni militari degli Stati Uniti in Iran. In precedenza, aveva dichiarato che si aspettava di incontrare Xi Jinping in “cinque o sei settimane“, ma il conflitto in Medio Oriente, che ormai è entrato nella sua terza settimana, ha preso il sopravvento sulle priorità della Casa Bianca. Le operazioni militari in corso in Iran rimangono infatti la principale priorità per Washington.

Un incontro cruciale per l’economia globale

Il vertice tra Trump e Xi Jinping, ora posticipato, rappresenta un appuntamento cruciale per la stabilità dell’economia globale. Già segnata dalle tensioni geopolitiche, l’economia mondiale è stata ulteriormente influenzata dal conflitto in Medio Oriente, che ha aumentato l’incertezza. L’incontro tra i due leader è considerato fondamentale per cercare di ristabilire un equilibrio nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che sono state oggetto di continue negoziazioni negli ultimi anni.

Le implicazioni per le relazioni USA-Cina

Il viaggio in Cina è considerato un passaggio chiave per le future relazioni tra Stati Uniti e Cina. Non solo si discuteranno questioni economiche e commerciali, ma l’esito dell’incontro potrebbe anche influenzare la tregua commerciale tra i due Paesi. La decisione di Trump di rimandare la visita in un momento così delicato sottolinea l’importanza che l’incontro avrà per il futuro della politica economica internazionale.