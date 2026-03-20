Trump sfida Bruxelles: la guerra totale contro la “censura” digitale europea

Il clima diplomatico tra Washington e Bruxelles ha raggiunto il punto di congelamento nel marzo del 2026, a causa di una crescente e aggressiva campagna condotta dal governo statunitense contro le normative digitali del Vecchio Continente. Al centro della disputa si trova il Digital Services Act (DSA), la legge europea che impone alle grandi piattaforme social di monitorare e rimuovere i contenuti ritenuti illegali o dannosi. Per il Presidente Donald Trump e il suo entourage, queste regole non sono altro che un sofisticato sistema di censura globale volto a silenziare le voci conservatrici e a danneggiare gli interessi economici delle Big Tech americane. Quella che era iniziata come una divergenza normativa si è trasformata in una vera e propria battaglia ideologica che minaccia di ridefinire i rapporti transatlantici per i prossimi decenni.

La strategia segreta dell’amministrazione Trump contro il DSA

Documenti recentemente trapelati e analisi approfondite condotte dal Dipartimento di Stato rivelano un piano coordinato per smantellare l’influenza del Digital Services Act (DSA) oltre i confini europei. Sotto la guida del Vicepresidente JD Vance, è stata creata una task force specifica con l’obiettivo di documentare ogni presunto abuso di potere da parte dei regolatori di Bruxelles. Nonostante un’indagine interna condotta all’inizio del 2025 non avesse trovato prove concrete di una censura sistematica ai danni degli utenti americani, l’amministrazione ha deciso di procedere con la linea dura. La Casa Bianca considera il modello regolatorio europeo come una minaccia esistenziale alla tradizione del Primo Emendamento, temendo che gli standard di moderazione dei contenuti adottati in Europa finiscano per diventare lo standard globale di riferimento.

Sanzioni e visti: la linea dura contro i funzionari europei

In una mossa che non ha precedenti nella storia recente, gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare lo strumento dei visti come arma di pressione politica. Il Dipartimento di Stato ha imposto restrizioni d’ingresso ad alcuni alti funzionari dell’Unione Europea e ricercatori accademici coinvolti nell’attuazione del Digital Services Act (DSA). L’accusa formale è quella di aver promosso politiche che violano i diritti fondamentali di parola garantiti dalla Costituzione americana. Queste misure hanno suscitato una reazione sdegnata da parte della Commissione Europea, che ha descritto l’iniziativa come un atto di intimidazione che mina l’autonomia democratica del continente. Lo scontro si è esteso anche al mondo della ricerca, con il taglio dei fondi e l’isolamento diplomatico per tutte quelle organizzazioni che collaborano con l’UE nella lotta alla disinformazione.

Export controls e Freedom.gov: il piano per aggirare le regole UE

Per contrastare l’autorità di Bruxelles, l’amministrazione Trump ha elaborato una strategia tecnologica audace che prevede l’uso dei controlli sulle esportazioni per proteggere le aziende americane. L’idea è quella di fornire una copertura legale che permetta a piattaforme come X o Meta di rifiutare le richieste di rimozione di contenuti provenienti dai governi europei, invocando la protezione degli interessi nazionali statunitensi. Parallelamente, è prevista la creazione di Freedom.gov, un portale web gestito dal governo federale progettato per ospitare tutti quei contenuti che vengono rimossi o oscurati in Europa a causa delle restrizioni del DSA. Questo progetto mira a creare un “porto franco” digitale che, secondo Washington, dovrebbe fungere da baluardo contro quella che viene definita la “tirannia tecnologica” di Bruxelles, esportando attivamente il modello di libertà di espressione statunitense in tutto il mondo.

La reazione di Bruxelles e il rischio di una guerra commerciale

L’Unione Europea, dal canto suo, non mostra alcun segno di cedimento e ha ribadito con forza che ogni azienda che desidera operare sul mercato unico deve rispettare la Legge sui Servizi Digitali. I portavoce della Commissione hanno bollato le accuse di censura come pura propaganda politica, sottolineando che il DSA ha l’unico scopo di proteggere i cittadini dall’odio online e dalla manipolazione elettorale. Tuttavia, la pressione di Washington sta iniziando ad avere effetti tangibili: il governo Trump ha minacciato l’imposizione di tariffe doganali del 15% su un’ampia gamma di prodotti europei se le norme digitali non verranno ammorbidite. Questo braccio di ferro pone l’Europa davanti a un dilemma drammatico: difendere la propria sovranità digitale o rischiare una guerra commerciale devastante che colpirebbe settori chiave come l’automotive e l’agricoltura.

Un futuro digitale diviso tra due blocchi contrapposti

Mentre ci avviciniamo alla metà del 2026, appare chiaro che la rete internet globale si sta frammentando lungo linee di faglia ideologiche e geopolitiche. Lo scontro tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sul tema della censura e della moderazione dei contenuti sta creando due ecosistemi digitali incompatibili: uno basato su una visione quasi assoluta della libertà di espressione e l’altro fondato sulla responsabilità delle piattaforme e sulla tutela della coesione sociale. Questa divergenza non riguarda solo la tecnologia, ma riflette una visione opposta del ruolo dello Stato nella società moderna. Se non verrà trovato un compromesso diplomatico, il rischio è che il 2026 venga ricordato come l’anno in cui il sogno di un’unica rete globale e aperta è tramontato definitivamente, lasciando il posto a una “Cortina di Ferro digitale” tra le due sponde dell’Atlantico.