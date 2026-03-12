Un asteroide delle dimensioni di un autobus sfreccerà vicino alla Terra a pochi giorni dalla sua scoperta

Un asteroide delle dimensioni di un autobus, appena scoperto, sfreccerà vicino alla Terra nelle prime ore di domani, venerdì 13 marzo, passando più vicino della Luna mentre sfreccia silenziosamente sopra l’Antartide, senza rappresentare alcun rischio per il nostro pianeta o il suo satellite naturale. L’asteroide del Sistema Solare raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra alle 04:27 del 13 marzo, quando passerà a 317.791 chilometri dall’emisfero australe. Nel punto di massimo avvicinamento, la NASA stima che l’asteroide, largo 10-22 metri, denominato 2026 EG1, viaggerà alla velocità di oltre 34.600 chilometri orari rispetto alla Terra e ci supererà rapidamente, dopo aver effettuato un sorvolo a distanza della Luna.

Le prime osservazioni successive alla sua scoperta, avvenuta l’8 marzo, rivelano che 2026 EG1 segue un’orbita ellittica di 655 giorni attorno al Sole, durante la quale spazia dal punto più interno dell’orbita terrestre fino a ben oltre la traiettoria di Marte.

Il prossimo avvicinamento planetario di 2026 EG1 non avverrà prima del 13 settembre 2186, quando passerà a circa 12,1 milioni di km dalla superficie di Marte.

L’asteroide vagante è solo uno degli oltre 41.000 asteroidi near-Earth attualmente monitorati dalla NASA e dai suoi partner, un numero destinato probabilmente ad aumentare in modo significativo grazie agli sforzi dell’Osservatorio Vera Rubin, che ha già scoperto 2.000 corpi celesti finora sconosciuti nel Sistema Solare con il suo set di dati iniziale.

Nonostante questo numero impressionante, il Center for Near Earth Object Studies della NASA ha previsto che nei prossimi 100 anni non si verificheranno impatti di asteroidi di grandi dimensioni in grado di causare gravi danni sul nostro pianeta.

In ogni caso, la NASA e i suoi partner stanno lavorando a modi per proteggere la Terra in caso di un potenziale impatto con un asteroide, simulando scenari per migliorare la comunicazione e la risposta a livello mondiale, eseguendo al contempo missioni innovative di reindirizzamento degli asteroidi.