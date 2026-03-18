Un inverno senza precedenti: gli Stati Uniti registrano temperature record in nove stati

I dati recentemente pubblicati dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dipingono un quadro allarmante per quanto riguarda l’andamento stagionale negli Stati Uniti. L’inverno meteorologico appena concluso, che comprende i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, si è classificato ufficialmente come il secondo inverno più caldo mai registrato da quando sono iniziate le rilevazioni sistematiche oltre un secolo fa. Questa tendenza non è stata uniforme in tutto il Paese, ma ha mostrato picchi di calore eccezionali che hanno riscritto i record storici di ben nove stati, segnando un punto di svolta preoccupante nella velocità con cui il cambiamento climatico sta alterando le stagioni tradizionali.

La geografia del caldo anomalo e i nove stati da record

L’analisi territoriale rivela che la fascia settentrionale e il Midwest sono state le aree più colpite da questa ondata di calore persistente. Stati come il Minnesota, il Wisconsin e il Michigan hanno vissuto temperature medie talmente elevate da superare ogni precedente storico, trasformando quello che solitamente è il periodo più rigido dell’anno in una sorta di autunno prolungato. La frequenza con cui si sono verificate giornate con temperature di molti gradi sopra la norma ha impedito la formazione del ghiaccio sui Grandi Laghi e ha mantenuto i suoli privi della consueta copertura nevosa. Altri stati, tra cui New York e il Vermont, hanno visto cadere i loro vecchi primati, confermando che la crisi climatica non sta risparmiando nemmeno le regioni storicamente note per i loro inverni lunghi e nevosi.

L’interazione tra El Niño e il riscaldamento globale antropico

Secondo i meteorologi e gli scienziati del clima, questo scenario estremo è il risultato di una combinazione letale tra fattori naturali e attività umane. Da un lato, il fenomeno di El Niño ha giocato un ruolo significativo, influenzando la corrente a getto e spingendo l’aria mite del Pacifico verso il cuore del continente nordamericano. Dall’altro, questo evento naturale si è innestato su una base di riscaldamento globale già esistente e in continua ascesa. Le emissioni di gas serra continuano a intrappolare calore nell’atmosfera, rendendo eventi come questo non solo più frequenti, ma anche molto più intensi. Questo “doppio colpo” climatico ha fatto sì che le temperature medie invernali negli Stati Uniti superassero la soglia critica, portando a una stagione che molti hanno definito come “l’inverno perduto”.

Impatto sulla mancanza di neve e crisi dell’industria sciistica

Una delle conseguenze più visibili e immediate di questo calore anomalo è stata la drastica mancanza di neve in gran parte delle catene montuose e delle pianure settentrionali. Molte località sciistiche hanno dovuto affrontare una stagione brevissima, con aperture ritardate e chiusure anticipate a causa dell’impossibilità di mantenere il manto nevoso, anche con l’ausilio dell’innevamento artificiale, che richiede temperature notturne rigide per essere efficace. Questo deficit di precipitazioni nevose non rappresenta solo un problema per il turismo e lo sport, ma ha implicazioni gravissime per l’approvvigionamento idrico primaverile. La neve agisce infatti come un serbatoio naturale che rilascia acqua gradualmente durante il disgelo; senza di essa, il rischio di siccità precoce e di incendi boschivi durante l’estate successiva aumenta in modo esponenziale.

Riflessioni sul futuro del clima e sulla resilienza ambientale

L’inverno 2025-2026 rimarrà negli annali come un monito della rapidità con cui il nostro pianeta sta cambiando. La stabilità dei record storici che resistevano da decenni è stata scossa da una nuova realtà climatica in cui l’eccezione sta diventando rapidamente la regola. Gli esperti sottolineano che, senza una riduzione drastica delle emissioni globali, gli inverni miti e privi di neve diventeranno sempre più comuni, alterando i cicli biologici delle piante e degli animali che dipendono dal freddo invernale per la loro sopravvivenza. La sfida per il prossimo decennio sarà non solo mitigare gli effetti della crisi climatica, ma anche adattare le nostre infrastrutture e le nostre economie a un mondo dove le stagioni come le abbiamo conosciute finora potrebbero non esistere più.