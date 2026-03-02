Una nuova scoperta di greggio per Equinor: riserve fino a 89 milioni di barili

La norvegese Equinor e i suoi partner hanno scoperto petrolio nei pressi del giacimento di Snorre nel Mare del Nord e pianificano uno sviluppo “rapido ed economico” delle nuove riserve, come ha affermato la stessa Equinor. La Direzione Offshore norvegese (NOD) ha dichiarato che le stime preliminari stimano l’entità della scoperta, nota come “Omega South Alfa”, tra 25 e 89 milioni di barili di petrolio equivalente recuperabile, che per Equinor rappresenta una scoperta di medie dimensioni. Le aziende norvegesi stanno cercando di prolungare la vita utile dei giacimenti di petrolio e gas obsoleti esplorando riserve vicine che possano essere collegate alle piattaforme esistenti. “La nuova scoperta sarà rapidamente collegata alle strutture sottomarine esistenti e prodotta attraverso la piattaforma Snorre A. Poiché la maggior parte dell’infrastruttura è già stata ammortizzata, si tratta di barili competitivi”, ha affermato Erik Gustav Kirkemo, vicepresidente senior di Equinor.

Secondo la major statale, la Norvegia soddisfa circa il 20% della domanda europea di petrolio e il 30% della domanda di gas naturale. Equinor gestisce la licenza “Omega South Alfa”, a cui partecipano anche Petoro, Harbour Energy, INPEX Idemitsu e Vaar Energi.