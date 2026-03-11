Una sonda NASA da 600 kg precipita sulla Terra oggi: ecco le stime aggiornate sull’impatto

Nella giornata di oggi, 11 marzo, i cieli terrestri sono teatro del rientro atmosferico di un “ospite” d’eccezione: la sonda spaziale della NASA Van Allen A. Con una massa di circa 600 kg, il satellite ha ormai esaurito la sua vita operativa e sta precipitando verso il nostro pianeta. Sebbene eventi del genere possano destare qualche preoccupazione, è comunque possibile delineare un quadro molto chiaro della situazione, confermando che i rischi per la popolazione sono estremamente bassi.

L’Italia è al sicuro

La domanda che sorge più spontanea è se ci sia un pericolo per il nostro Paese. La risposta è del tutto rassicurante: l’Italia è categoricamente esclusa dalle zone di possibile impatto. La sonda percorre un’orbita fortemente ellittica che limita la fascia di caduta esclusivamente alle zone prossime all’equatore. Non c’è quindi alcuna possibilità che frammenti della Van Allen A possano raggiungere la nostra penisola.

Tempistiche e probabilità di impatto

Prevedere con precisione matematica il momento esatto in cui un oggetto spaziale rientra nell’atmosfera è complesso, proprio a causa della natura molto ellittica della sua orbita. Tuttavia, sulla base degli ultimi calcoli effettuati dal Comando Spaziale degli Stati Uniti nella serata di ieri, la finestra temporale per la caduta è stata delineata con chiarezza per la giornata odierna.

Ecco i dettagli chiave del rientro:

Finestra temporale : l’ingresso in atmosfera è previsto tra le 03:50 e le 21:50 (ora italiana) di oggi, 11 marzo;

: l’ingresso in atmosfera è previsto tra le di oggi, 11 marzo; Disintegrazione : la stragrande maggioranza della struttura da 600 kg brucerà e si disintegrerà in alta quota a causa dell’intenso attrito aerodinamico;

: la stragrande maggioranza della struttura da 600 kg brucerà e si disintegrerà in alta quota a causa dell’intenso attrito aerodinamico; Detriti sopravvissuti : esiste la possibilità che alcuni degli strumenti di bordo più resistenti al calore estremo sopravvivano alla discesa, generando detriti capaci di raggiungere il suolo o gli oceani;

: esiste la possibilità che alcuni degli strumenti di bordo più resistenti al calore estremo sopravvivano alla discesa, generando detriti capaci di raggiungere il suolo o gli oceani; Rischio stimato: la probabilità che eventuali frammenti causino danni a persone o cose è considerata minima, con una stima pari a 1 su 4.200.

L’eredità scientifica delle sonde Van Allen

Qual era il compito originario di questo satellite? Van Allen A era stata lanciata nell’agosto del 2012, in tandem con la sua gemella, Van Allen B. Il loro obiettivo era di fondamentale importanza per l’astrofisica moderna: studiare le cosiddette “fasce di Van Allen”, ovvero le intense e turbolente cinture di radiazione che circondano la Terra, trattenute dal campo magnetico del nostro pianeta.

La loro missione, che si è conclusa con successo nel 2019, ha fornito dati senza precedenti per comprendere le dinamiche di questo ambiente spaziale estremo, informazioni cruciali per proteggere i satelliti moderni e garantire la sicurezza degli astronauti durante le missioni in orbita. Il rientro di oggi rappresenta semplicemente l’atto finale di un’operazione che ha ampliato enormemente le nostre conoscenze spaziali.