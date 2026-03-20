UniStem Day 2026: la scienza diventa maggiorenne e conquista il mondo

Il 20 marzo non segna solo il risveglio della natura con l’equinozio di primavera, ma quest’anno celebra un traguardo fondamentale per la cultura scientifica globale: la 18ª edizione dell’UniStem Day. L’evento, nato originariamente per accendere i riflettori sulla ricerca dedicata alle cellule staminali, compie oggi la sua “maggiore età” confermandosi come il più grande appuntamento internazionale di divulgazione dedicato alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). I numeri di questa edizione raccontano una storia di cooperazione e passione che non conosce confini. Sono 93 gli atenei e i centri di ricerca coinvolti simultaneamente, trasformando per un giorno laboratori e aule magne in piazze aperte al dialogo. Il viaggio della conoscenza attraversa quest’anno ben 12 Paesi, creando un ponte ideale tra migliaia di studenti che, dalle Alpi agli oceani, condividono la stessa curiosità per l’ignoto.

Non si tratta di semplici lezioni frontali. L’UniStem Day è un’immersione totale nel metodo scientifico: seminari, giochi, visite guidate e momenti di confronto diretto con chi la scienza la fa ogni giorno. L’obiettivo è duplice: da un lato, smitizzare la figura del ricercatore “chiuso nella torre d’avorio”, dall’altro fornire ai giovani gli strumenti critici per distinguere le scoperte reali dalle suggestioni pseudoscientifiche.

In un’epoca dominata da sfide globali che richiedono soluzioni tecnologiche e innovazione costante, l’UniStem Day rappresenta un investimento emotivo e intellettuale sul futuro. È il momento in cui la scienza smette di essere solo una materia scolastica e diventa ciò che è veramente: un’avventura collettiva, un linguaggio universale capace di unire nazioni diverse sotto la bandiera del progresso e della razionalità.

La 18ª candelina è stata spenta: la scienza è ufficialmente maggiorenne e non è mai stata così pronta a incontrare il mondo.