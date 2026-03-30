Urso vola a Washington: missione strategica per rafforzare asse Italia-USA su energia, spazio e IA

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è in volo verso Washington per una missione istituzionale di due giorni negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi. Al centro dell’agenda ci sono settori strategici come lo spazio, l’intelligenza artificiale e le materie prime critiche, considerati fondamentali per la competitività futura. L’iniziativa si inserisce in un contesto di relazioni economiche bilaterali sempre più solide, in cui l’Italia punta a consolidare il proprio ruolo come partner affidabile e innovativo. Parallelamente, la missione mira anche a rafforzare l’attrazione degli investimenti statunitensi in Italia e a favorire nuove opportunità di collaborazione tra imprese. Si tratta quindi di un viaggio che unisce diplomazia economica e visione industriale, con un focus su innovazione e crescita sostenibile.

Export e investimenti in forte crescita

I dati economici confermano un trend positivo nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. L’export italiano verso il mercato americano ha infatti superato l’impatto dei dazi, registrando nel 2025 un aumento del +7,2% secondo l’Istat. Un segnale importante della solidità del sistema produttivo italiano e della domanda statunitense per i prodotti del Made in Italy. Ancora più significativa è la crescita degli investimenti diretti dagli Stati Uniti verso l’Italia, aumentati del 41,2% tra il 2022 e il 2025, per un totale di 7,7 miliardi di euro in più. Questo incremento ha contribuito in modo decisivo alla crescita complessiva degli investimenti esteri nel Paese, saliti del +16,8% nello stesso periodo. Numeri che evidenziano un rafforzamento strutturale delle relazioni economiche e che rendono la missione di Urso un passaggio cruciale per consolidare e ampliare questi risultati.

Spazio e tecnologia al centro degli incontri istituzionali

Uno dei momenti principali della visita sarà l’incontro presso la sede della NASA con il suo amministratore, Jared Isaacman. Al tavolo sarà presente anche il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. Il confronto sarà focalizzato sul rafforzamento della cooperazione nel settore spaziale, ambito in cui Italia e Stati Uniti vantano già collaborazioni consolidate. La missione proseguirà poi alla Casa Bianca, con incontri con figure di primo piano dell’amministrazione statunitense, tra cui Michael Kratsios e Jarrod Agen. I colloqui affronteranno temi cruciali come innovazione tecnologica, sviluppo dell’intelligenza artificiale, sicurezza energetica e approvvigionamento di materie prime critiche, delineando una roadmap condivisa per il futuro.

Imprese e nuove opportunità di collaborazione

Oltre agli incontri istituzionali, la missione prevede momenti di confronto diretto con la comunità imprenditoriale italiana negli Stati Uniti e con aziende americane interessate a investire in Italia. L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare la presenza delle imprese italiane nel mercato statunitense, dall’altro attrarre nuovi capitali e progetti industriali nel nostro Paese. In questo contesto, il dialogo con gli operatori economici rappresenta un elemento fondamentale per trasformare le relazioni politiche in opportunità concrete di crescita. La missione si configura quindi come un passo strategico per consolidare il posizionamento dell’Italia nelle catene globali del valore, favorendo la nascita di nuove partnership nei settori ad alto contenuto tecnologico. Un’iniziativa che punta non solo a rafforzare i rapporti bilaterali, ma anche a proiettare l’Italia come hub europeo per innovazione, industria e investimenti internazionali.