USA, boom delle auto elettriche usate: il mercato si trasforma grazie al deprezzamento

Il forte deprezzamento e la crescente affidabilità stanno attirando sempre più americani verso le auto elettriche usate, trasformando il mercato dell’usato in un punto di ingresso chiave per gli acquirenti che, a causa del calo degli incentivi federali, non possono permettersi modelli nuovi. Il calo dei prezzi di rivendita, trainato anche dai rapidi progressi nella tecnologia delle batterie, nell’autonomia e nel software, ha avvicinato il costo di molte auto elettriche usate a quello delle auto a benzina comparabili, mentre gli aggiornamenti via etere e una rete di ricarica in crescita stanno attenuando le preoccupazioni iniziali sulla proprietà. Il ritiro degli incentivi che un tempo alimentavano gli acquisti di veicoli elettrici, unito all’aumento dei prezzi dei veicoli, sta inoltre aiutando gli EV a conquistare una fetta maggiore del mercato statunitense dell’usato, che vale circa 800 miliardi di dollari.

Le vendite di EV usati negli Stati Uniti a gennaio hanno raggiunto le 31.503 unità, con un aumento di circa il 21% rispetto all’anno precedente, secondo Cox Automotive. Nel 2025 le vendite di auto elettriche usate hanno totalizzato 378.140 unità, circa il 35% in più rispetto all’anno precedente, secondo CarEdge. Come i veicoli di lusso a benzina, le auto elettriche si deprezzano rapidamente poiché i rapidi progressi nelle funzionalità offerte consentono ai modelli più recenti di superare i veicoli di pochi anni fa.

Le reazioni

“Stiamo assistendo a una normalizzazione dei prezzi dei veicoli elettrici usati, aprendo la categoria a una gamma molto più ampia di acquirenti”, ha affermato un portavoce di Carvana. Ciò ha contribuito a ridurre il divario di prezzo tra veicoli elettrici e a benzina nel mercato dell’usato. Il sovrapprezzo per i veicoli elettrici usati rispetto ai veicoli a benzina comparabili si è ridotto a 1.376 dollari a gennaio, rispetto ai 2.591 dollari di dicembre, secondo Cox Automotive, una società di ricerca di settore. “I veicoli elettrici usati possono offrire un punto di ingresso più accessibile per i clienti interessati ai veicoli elettrici, ma che potrebbero non essere pronti ad acquistarne di nuovi”, ha affermato Wess Dunn, vicepresidente senior di CarMax.