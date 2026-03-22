Valanga in Alto Adige, il bilancio si aggrava: morta nella notte 26enne travolta

Valanga in Val Ridanna, sale a 3 il numero delle vittime: 2 feriti restano in condizioni critiche

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Si fa più pesante il bilancio della valanga che ieri ha colpito la Cima d’Incendio (Zunderspitz), non distante dal Tallone Grande, in Val Ridanna, in Alto Adige. Durante la notte è infatti deceduta una delle persone ricoverate in condizioni critiche: si tratta di Laura Santino, 26 anni, originaria di Brescia. L’incidente aveva già causato la morte di altre 2 persone, Alexander Frötscher, 57 anni, e Martin Parigger, 62 anni. Restano ancora 2 feriti in gravi condizioni, mentre altri 2 hanno riportato lesioni lievi. La slavina aveva un fronte di circa 150 metri e lunga circa 200 e si è staccata poco sotto la cima. La massa nevosa ha coinvolto 25 scialpinisti ma gran parte di loro è stata solo sfiorata. In quella zona ieri il pericolo valanghe era “moderato” di grado 2 su una scala che va da 0 a 5.

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