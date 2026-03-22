Valanga in Alto Adige, il bilancio si aggrava: morta nella notte 26enne travolta

Si fa più pesante il bilancio della valanga che ieri ha colpito la Cima d’Incendio (Zunderspitz), non distante dal Tallone Grande, in Val Ridanna, in Alto Adige. Durante la notte è infatti deceduta una delle persone ricoverate in condizioni critiche: si tratta di Laura Santino, 26 anni, originaria di Brescia. L’incidente aveva già causato la morte di altre 2 persone, Alexander Frötscher, 57 anni, e Martin Parigger, 62 anni. Restano ancora 2 feriti in gravi condizioni, mentre altri 2 hanno riportato lesioni lievi. La slavina aveva un fronte di circa 150 metri e lunga circa 200 e si è staccata poco sotto la cima. La massa nevosa ha coinvolto 25 scialpinisti ma gran parte di loro è stata solo sfiorata. In quella zona ieri il pericolo valanghe era “moderato” di grado 2 su una scala che va da 0 a 5.