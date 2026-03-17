Valanga sul Presena: morto lo scialpinista 19enne polacco

E’ morto all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento, lo scialpinista polacco di 19 anni che ieri era stato travolto da una valanga sul ghiacciaio del Presena nel gruppo della Presanella. Il giovane dopo essere stato estratto dalla neve in stato di incoscienza e, una volta stabilizzato dall’equipe medica con manovre salvavita, era stato elitrasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Trento. L’incidente è avvenuto a circa 2.700 metri in un canale molto ripido ed esposto. Il 19enne stava effettuando un’escursione scialpinistica insieme al fratello che, uscito illeso dalla massa nevosa, si è messo a scavare nella neve per liberarlo in attesa dell’arrivo dei soccorritori.