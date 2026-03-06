Valanghe Trentino: rientra il pericolo ma attenzione alla neve vecchia

Il pericolo valanghe rientra in Trentino, ma la neve vecchia con strati deboli persistenti richiede attenzione: lo riporta il bollettino valanghe dell’Euregio sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “Le valanghe possono in parte subire un distacco nella neve vecchia e, sui pendii esposti a Ovest, Nord ed Est, raggiungere dimensioni piuttosto grandi“, viene spiegato. “Ciò in alcuni punti già da parte di un singolo appassionato di sport invernali. I punti pericolosi si trovano soprattutto al di sopra dei 2.000 metri circa. Attenzione soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve come per esempio all’ingresso di conche e canaloni. Con il rialzo termico e l’irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata“.