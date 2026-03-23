Vento solare a 600 km/s: la Terra nel mirino di una nuova tempesta geomagnetica

Non c’è 2 senza 3, e il Sole sembra intenzionato a confermare il proverbio. Per il 3° giorno consecutivo, il nostro pianeta si trova immerso in un flusso di particelle cariche ad alta energia, scagliate dalla nostra stella a velocità vertiginose. Secondo i dati più recenti, il vento solare sta viaggiando a oltre 600 km/s. A scatenare questa prolungata instabilità non è stata una violenta esplosione (come i celebri brillamenti), bensì un fenomeno più “ordinato” ma altrettanto potente: un buco coronale. Si tratta di un’ampia regione nell’atmosfera solare dove le linee del campo magnetico si aprono verso lo Spazio esterno invece di ripiegarsi sulla superficie. Queste zone agiscono come veri e propri “idranti” cosmici, permettendo al plasma solare di fuggire verso il Sistema Solare a velocità molto superiori rispetto al normale vento solare.

Un impatto tra tecnologia e spettacolo

La pressione esercitata da questo flusso costante sta letteralmente comprimendo la magnetosfera terrestre, portando gli esperti a prevedere una tempesta geomagnetica classe G1. Sebbene il termine “tempesta” possa evocare scenari preoccupanti, gli effetti di questa specifica categoria sono considerati lievi e quasi impercettibili per la maggior parte della popolazione. Dal punto di vista tecnologico, potremmo assistere a deboli fluttuazioni nelle reti elettriche o a piccoli impatti sulle operazioni dei satelliti in orbita, ma si tratta di disturbi minori che non compromettono la stabilità delle nostre infrastrutture quotidiane. Il risvolto più affascinante riguarda invece l’aspetto visivo: l’energia trasportata dal vento solare stimola i gas dell’atmosfera superiore, rendendo le aurore polari potenzialmente visibili a latitudini più basse del solito. Ciò significa che, nelle regioni vicine ai circoli polari, lo spettacolo potrebbe risultare particolarmente intenso e suggestivo.

Nonostante la velocità del vento solare rimanga elevata, l’intensità della tempesta dipende dall’orientamento del campo magnetico trasportato dal vento stesso. Se la pressione dovesse persistere, non è escluso che l’attività geomagnetica possa protrarsi anche nelle prossime ore.