Vivere 9 anni in più in salute? Il segreto è nel “Fibermaxxing”

Il segreto per una vita più sana non si trova in un integratore costoso o in un allenamento estremo, ma in qualcosa di molto più semplice e spesso trascurato: la fibra alimentare. Una nuova tendenza chiamata “fibermaxxing” sta spopolando sui social e nei laboratori di ricerca, ponendo l’accento su un nutriente che potrebbe essere la chiave per prevenire obesità, diabete e persino alcuni tipi di cancro. Secondo la dottoressa Jennifer Lee, ricercatrice presso lo Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging della Tufts University, non si tratta solo di una moda passeggera, ma di una strategia nutrizionale fondamentale per migliorare la nostra “healthspan” (la durata della vita in salute), non solo la nostra longevità.

Il “gap” dei 9 anni: perché le fibre sono cruciali

Esiste un dato allarmante che la scienza mette in luce: c’è una differenza media di 9 anni tra l’aspettativa di vita totale e gli anni vissuti effettivamente in buona salute. Molte persone trascorrono l’ultimo decennio della loro esistenza combattendo contro malattie croniche che potrebbero essere mitigate o prevenute con la nutrizione.

“Le strategie nutrizionali che possono mantenere qualcuno in salute sono estremamente attuali“, spiega Lee. “Se non si consumano molte fibre, è probabile che si assumano calorie da altri gruppi di macronutrienti, che potrebbero essere ricchi di carboidrati o grassi, il che può portare ad un aumento di peso“.

Solubili vs insolubili: conosci la differenza?

Non tutte le fibre sono uguali. Per un approccio di “fibermaxxing” efficace, è necessario bilanciare le due tipologie principali:

1. Fibre solubili (l’effetto “gel”)

Si dissolvono in acqua creando una sostanza gelatinosa nell’intestino.

Benefici: rallentano la digestione, aumentano il senso di sazietà, stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue e riducono il colesterolo “cattivo” (LDL);

rallentano la digestione, aumentano il senso di sazietà, stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue e riducono il colesterolo “cattivo” (LDL); Dove trovarle: mele, avocado, banane, legumi, avena, broccoli e cavolfiori.

2. Fibre insolubili (l’effetto “spazzola”)

Non si dissolvono e aiutano il transito intestinale aggiungendo massa alle feci.

Benefici: prevengono la stitichezza e supportano la regolarità;

prevengono la stitichezza e supportano la regolarità; Dove trovarle: cereali integrali, frutta secca e semi.

Il consiglio: per un equilibrio perfetto, puntate a un rapporto di 2:1. Se l’obiettivo sono 30 grammi di fibre al giorno, cercate di assumerne circa 20g di insolubili e 10g di solubili.

Quanta fibra serve davvero?

Le linee guida attuali suggeriscono che un adulto dovrebbe consumare tra i 22 e i 34 grammi di fibre al giorno, a seconda dell’età e del sesso. Tuttavia, esiste una regola d’oro ancora più semplice da ricordare:

Puntate a 14 grammi di fibre per ogni 1.000 calorie consumate.

Prendiamo come riferimento la fascia d’età tra i 19 e i 30 anni, dove il metabolismo è spesso al massimo della sua attività. In questo scenario, le necessità cambiano sensibilmente in base al sesso e al dispendio energetico: una donna che segue una dieta standard da 2.000 calorie dovrebbe puntare a circa 28 grammi di fibre al giorno per mantenere l’intestino in perfetto equilibrio.

Per un uomo della stessa età, il traguardo si sposta un po’ più in alto: poiché mediamente consuma più energia (oltre le 2.400 calorie), il fabbisogno sale a 34 grammi. In sostanza, più mangi per sostenere il tuo corpo, più “carburante verde” devi aggiungere per far sì che il tuo motore metabolico non si inceppi.

Man mano che si invecchia e il fabbisogno calorico diminuisce, anche la quota di fibre scende proporzionalmente, ma la loro importanza per il microbioma rimane altissima.

Attenzione agli effetti collaterali: la regola della gradualità

Se decidete di iniziare il percorso di “fibermaxxing”, la parola d’ordine è gradualità. Aumentare l’apporto di fibre troppo velocemente senza bere abbastanza acqua può causare:

gonfiore addominale;

costipazione (l’effetto opposto a quello desiderato);

diarrea in soggetti sensibili.

Gli integratori in polvere o capsule possono aiutare a colmare le lacune, ma la dottoressa Lee raccomanda di “ascoltare il proprio corpo” e dare il tempo al sistema digestivo di adattarsi alla nuova sfida quotidiana.