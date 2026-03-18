X Down: migliaia di utenti segnalano problemi di accesso oggi 18 marzo 2026

Nelle ultime ore, moltissimi utenti in tutto il mondo hanno riscontrato che X non funziona correttamente. Secondo i dati raccolti dalle principali piattaforme di monitoraggio, si è verificato un brusco aumento delle segnalazioni di disservizi, lasciando migliaia di persone nell’impossibilità di aggiornare il proprio feed o interagire con i post. Il fenomeno, iniziato nel tardo pomeriggio, sembra aver colpito una vasta area geografica, rendendo difficile la navigazione sia da desktop che tramite dispositivi mobili.

X Down: cosa sta succedendo alla piattaforma

Il portale Downdetector ha registrato un’impennata verticale nei grafici relativi ai malfunzionamenti di X oggi. Gli utenti riportano principalmente l’impossibilità di caricare nuovi contenuti e la comparsa di messaggi di errore durante il tentativo di effettuare il login. Molti profili risultano momentaneamente vuoti e le notifiche sembrano essere bloccate. Questa situazione di interruzione di servizio ha spinto la community a cercare conferme su altri canali digitali per capire se si trattasse di un problema isolato o di un guasto generalizzato dei server.

I problemi più comuni riscontrati nell’app mobile e sul web

Le criticità maggiori riguardano l’app mobile di X, dove il caricamento della timeline appare completamente fermo. Diversi utenti hanno segnalato che, nonostante una connessione internet stabile, l’applicazione non riesce a recuperare i nuovi dati dai server. Anche la versione web della piattaforma mostra segni di instabilità, con tempi di caricamento estremamente lunghi o il totale fallimento della richiesta di accesso alla home page. Questi problemi tecnici stanno limitando drasticamente l’esperienza d’uso quotidiana di milioni di professionisti e utenti comuni.

Le possibili cause del malfunzionamento di X

Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali dettagliate in merito alla natura specifica del guasto. Spesso, eventi di questo tipo sono legati ad aggiornamenti dell’infrastruttura o a momentanee difficoltà nei sistemi di distribuzione dei contenuti. Nonostante l’assenza di una nota tecnica, è probabile che il team di ingegneri sia già al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei server di X. In questi casi, la risoluzione di un guasto tecnico di tale portata può richiedere da pochi minuti a qualche ora, a seconda della complessità del sistema interessato.

Come restare aggiornati sullo stato del servizio

Per chi si sta chiedendo perché Twitter non funziona, il consiglio è quello di monitorare costantemente i siti di diagnostica indipendenti che aggregano i feedback degli utenti in tempo reale. In attesa di un ritorno alla normalità, molti si spostano temporaneamente su piattaforme alternative per comunicare lo stato dell’outage. La rapidità con cui solitamente vengono gestite queste emergenze suggerisce che il servizio potrebbe tornare operativo per tutti i dispositivi nel giro di breve tempo, garantendo nuovamente il corretto accesso al social network.