25 Aprile, dalle barricate alla Costituzione: perché oggi celebriamo la Festa della Liberazione

Il 25 Aprile rappresenta lo spartiacque fondamentale della storia contemporanea italiana, il momento esatto in cui il Paese ha ripreso in mano il proprio destino dopo gli anni della dittatura e la tragedia del secondo conflitto mondiale. Oggi, in questa giornata di primavera, le piazze si riempiono di tricolori per ricordare l’immenso coraggio di chi ha scelto di combattere per la democrazia, sacrificando spesso la propria vita in nome di un ideale superiore. Questa celebrazione attraversa le generazioni, intrecciando i preziosi racconti dei partigiani alle speranze dei giovani, per mantenere viva una fiamma che illumina costantemente i principi fondanti della nostra Costituzione repubblicana. Comprendere appieno le radici storiche di questa festività civile significa riconoscere il valore inestimabile della libertà democratica, un bene fragile e prezioso che richiede l’impegno quotidiano di ogni cittadino per essere preservato e tramandato con la medesima forza nel tempo.

Da dove nasce l’insurrezione di primavera

La scelta di questa data affonda le radici nelle concitate giornate della primavera del 1945. L’Italia del Nord era ancora sotto l’occupazione nazifascista, mentre gli Alleati risalivano la penisola. La mattina del 25 aprile, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), la cui sede principale si trovava a Milano, proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati. Attraverso i microfoni di Radio Milano Liberata, la voce di Sandro Pertini chiamò alla sciopero generale e all’insurrezione armata prima dell’arrivo delle truppe alleate. L’obiettivo era chiaro: dimostrare al mondo che l’Italia era capace di liberarsi con le proprie forze, riacquistando dignità sulla scena internazionale. In quei giorni, le formazioni partigiane e la popolazione civile insorsero, costringendo alla resa le truppe nazifasciste.

Perché abbiamo scelto proprio questa data?

La Seconda Guerra Mondiale in Italia non si concluse fisicamente il 25 aprile. Le ostilità continuarono per alcuni giorni, e la resa definitiva delle forze tedesche in Italia venne firmata a Caserta e divenne operativa solo il 2 maggio. Tuttavia, il 25 aprile è stato eletto a data simbolo perché rappresenta il culmine politico e militare della Resistenza. È il giorno in cui città cruciali come Milano e Torino furono liberate dai partigiani. Fissare la memoria su questa giornata significa celebrare l’iniziativa popolare, la volontà di riscatto e la presa di coscienza di un intero popolo che ha deciso di spezzare le proprie catene.

Quando è stata istituita ufficialmente la celebrazione

La formalizzazione di questa giornata memorabile avvenne a guerra appena conclusa, in un Paese ancora segnato dalle macerie ma animato da una profonda voglia di rinascita. Il 22 aprile 1946, su proposta dell’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il principe Umberto II, nelle sue vesti di Luogotenente del Regno, emanò un decreto legislativo che dichiarava il 25 aprile “festa nazionale”. Successivamente, con la legge n. 260 del 27 maggio 1949, la ricorrenza fu istituzionalizzata in via definitiva come giorno festivo per la neonata Repubblica Italiana. Da quel momento, il 25 aprile è diventato un appuntamento fisso nel calendario civile della nazione.

Perché è vitale celebrare la Liberazione oggi

A decenni di distanza da quegli eventi storici, il significato del 25 Aprile rimane di una stringente attualità. Celebrare questa giornata serve a mantenere gli anticorpi contro ogni forma di autoritarismo e oppressione. La libertà e la democrazia, conquistate a così caro prezzo, richiedono una manutenzione costante. Ricordare il sacrificio di chi ha lottato per i diritti di cui oggi godiamo quotidianamente – dalla libertà di parola al diritto di voto – rappresenta un dovere civico. La Festa della Liberazione ci ricorda che la pace e i diritti civili vanno difesi giorno per giorno, riaffermando i valori di uguaglianza e solidarietà scolpiti nella nostra Costituzione.