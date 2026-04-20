A sorpresa la balena arenata nel Baltico riprende il largo

Dopo settimane di immobilità e apprensione, la balena arenata nel Mar Baltico è tornata a muoversi. Il cetaceo, fermo dal 31 marzo davanti all’isola di Poel, nei pressi di Wismar, ha lasciato la spiaggia approfittando dell’alta marea, sorprendendo osservatori e residenti. Negli ultimi giorni, le sue condizioni avevano alimentato polemiche e proteste, soprattutto dopo la decisione delle autorità del Meclemburgo-Pomerania Anteriore di non intervenire con una nuova operazione di salvataggio, ritenuta potenzialmente dannosa per un animale che sembrava ormai in fin di vita. Ribattezzata “Timmy” da media e cittadini, la megattera aveva tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica tedesca. Ora, la sua improvvisa ripartenza riaccende la speranza sul suo destino, ancora incerto ma finalmente in movimento.