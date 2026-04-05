Abu Dhabi, domati incendi al petrolchimico Borouge dopo la caduta di detriti

Le autorità di Abu Dhabi sono intervenute nelle ultime ore per domare diversi incendi divampati all’interno di un importante impianto petrolchimico. Secondo quanto comunicato dall’ufficio media dell’emirato, i roghi sarebbero stati provocati dalla caduta di detriti successiva all’intercettazione di attacchi aerei. L’impianto coinvolto è quello di Borouge, uno dei principali poli industriali della regione. Le squadre di emergenza sono state mobilitate tempestivamente, riuscendo a contenere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Le autorità hanno sottolineato come la situazione sia sotto controllo, pur restando alta l’attenzione per eventuali criticità residue. L’episodio ha comunque sollevato preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture energetiche strategiche.

Difesa aerea e attacchi intercettati

Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti aveva precedentemente reso noto di essere impegnato nel contrastare attacchi condotti con missili e droni provenienti dall’Iran. I sistemi di difesa aerea sono riusciti a intercettare con successo le minacce, evitando danni diretti più gravi. Tuttavia, i frammenti dei velivoli e dei missili distrutti in volo sono ricaduti sul territorio, causando incendi nell’area industriale. Le autorità hanno evidenziato l’efficacia dei sistemi di protezione, ma anche le conseguenze indirette che tali operazioni possono comportare. L’episodio si inserisce in un contesto regionale già segnato da tensioni crescenti e da un aumento delle attività militari.

Operazioni sospese e verifiche in corso

A seguito dell’incidente, tutte le attività nell’impianto petrolchimico sono state immediatamente sospese per consentire una valutazione completa dei danni. Secondo la nota ufficiale, non si registrano feriti, un elemento che le autorità hanno definito prioritario nella gestione dell’emergenza. Tecnici e squadre specializzate sono al lavoro per verificare l’integrità delle strutture e garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sospensione delle operazioni potrebbe avere ripercussioni temporanee sulla produzione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui tempi di riattivazione. Le autorità locali hanno assicurato aggiornamenti nelle prossime ore, mentre prosegue il monitoraggio dell’area e delle eventuali conseguenze ambientali.