Accordi Artemis: la NASA dà il benvenuto alla Giordania, è il 63° firmatario

La Giordania ha firmato gli Accordi Artemis durante una cerimonia ospitata dalla NASA presso la sede dell’agenzia a Washington, diventando l’ultima nazione a impegnarsi in un’esplorazione spaziale responsabile a beneficio dell’umanità. “È un privilegio per me dare il benvenuto alla Giordania come nuovo firmatario degli Accordi Artemis“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “Con la firma odierna degli accordi, la Giordania apporta una prospettiva e competenze preziose che contribuiranno ad ampliare l’Età dell’Oro dell’esplorazione per tutta l’umanità. La loro adesione avviene in un momento cruciale, in cui mettiamo in pratica i principi degli accordi con il ritorno dell’umanità sulla Luna. Attraverso Artemis, torneremo sulla superficie lunare, con il contributo dei nostri partner internazionali, per costruire una base lunare e per rimanervi“.

L’ambasciatrice giordana Dina Kawar ha firmato gli accordi a nome del suo Paese. Alla cerimonia ha partecipato anche Ruth Perry, vicesegretaria ad interim del Dipartimento di Stato americano per gli oceani e gli affari ambientali e scientifici internazionali. “La Giordania ha più ingegneri pro capite di quasi qualsiasi altro Paese al mondo“, ha affermato Kawar. “Attraverso il Consiglio Nazionale per le Tecnologie del Futuro, Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Al Hussein si sta adoperando affinché i talenti trovino una direzione, trasformando la Giordania in un polo tecnologico regionale e globale nei settori dell’intelligenza artificiale, delle infrastrutture digitali, della produzione avanzata e ora anche dello spazio. La firma odierna dimostra che questa ambizione non ha limiti. Invitiamo i nostri partner americani a costruire con noi il futuro“.

Nel 2018, la Giordania ha lanciato il satellite JY1, un CubeSat sviluppato da studenti universitari. Il CubeSat ha trasmesso immagini e audio dall’orbita dopo il lancio a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg, in California. Il crescente interesse della Giordania per lo Spazio include un centro di ricerca analogica gestito privatamente a Wadi Rum, dove la Jordan Space Research Initiative ha condotto le missioni PETRA1 e PETRA2 nel 2024 e nel 2025 per promuovere il volo spaziale umano e la ricerca planetaria, con benefici concreti sulla Terra.

Gli Accordi Artemis

Nel 2020 gli Stati Uniti si sono uniti ad altri 7 Stati fondatori per istituire gli Accordi Artemis, in risposta al crescente interesse per le attività lunari da parte di governi e aziende private. Gli accordi hanno introdotto la prima serie di principi pratici volti a migliorare la sicurezza e il coordinamento tra nazioni con obiettivi simili nell’esplorazione della Luna, di Marte e oltre. La firma degli Accordi Artemis significa impegnarsi a esplorare lo Spazio in modo pacifico e trasparente, a fornire aiuto a chi ne ha bisogno, a consentire l’accesso a dati scientifici da cui tutta l’umanità possa trarre beneficio, a garantire che le attività non interferiscano con quelle altrui e a preservare siti e manufatti di importanza storica sviluppando le migliori pratiche per l’esplorazione spaziale a vantaggio di tutti.