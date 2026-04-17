Acqua e vita: c’è una soglia minima per la sopravvivenza dei pianeti rocciosi

La ricerca di mondi alieni in grado di ospitare la vita ha sempre puntato i riflettori sulla cosiddetta “zona abitabile“, quella fascia orbitale attorno a una stella dove le temperature permettono all’acqua di restare allo stato liquido. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dalla University of Washington e pubblicata su The Planetary Science Journal suggerisce che la semplice posizione astronomica non rappresenti una garanzia di ospitabilità. Lo studio, guidato da Haskelle White-Gianella con la supervisione di Joshua Krissanen-Totton, dimostra che la quantità di acqua presente su un pianeta roccioso deve essere molto superiore a quanto ipotizzato finora. Per mantenere un clima stabile nel corso di milioni di anni, un corpo celeste necessiterebbe di una riserva idrica pari ad almeno il 20-50% di quella contenuta negli oceani terrestri. Senza questa dotazione minima, i meccanismi geologici che regolano la temperatura globale rischiano di incepparsi, trasformando potenziali paradisi in deserti roventi e senza vita, privi della stabilità chimica necessaria al fiorire dell’esistenza biologica complessa.

Il ciclo del carbonio: il termostato naturale dei pianeti

Il cuore della scoperta risiede nel ruolo fondamentale che l’acqua svolge all’interno del ciclo geologico del carbonio. Questo processo agisce come un vero e proprio termostato planetario, capace di stabilizzare il clima su scale temporali di milioni di anni. Il meccanismo naturale prevede che l’anidride carbonica emessa dai vulcani venga rimossa dall’atmosfera attraverso le precipitazioni e le reazioni chimiche con le rocce superficiali. Una volta intrappolato, il carbonio viene trasportato dai fiumi negli oceani e infine reintegrato nel mantello terrestre attraverso il movimento delle placche tettoniche.

Affinché questo ingranaggio funzioni correttamente, la presenza di acqua in grandi quantità è indispensabile. Le simulazioni avanzate sviluppate dal team di ricerca indicano che una scarsità idrica impedisce la corretta rimozione della CO₂ atmosferica. Quando le piogge diminuiscono, l’anidride carbonica inizia ad accumularsi, innescando un effetto serra progressivo che porta all’evaporazione delle ultime riserve d’acqua. Questo processo genera un riscaldamento incontrollato che rende il pianeta definitivamente inospitale, indipendentemente dalla sua distanza dalla stella madre.

Il destino di Venere e la ricerca di nuove Terre

Lo studio getta una nuova luce sull’evoluzione di Venere, il pianeta più simile alla Terra per dimensioni ma oggi caratterizzato da temperature estreme. Secondo i ricercatori, una dotazione iniziale di acqua leggermente inferiore a quella terrestre potrebbe aver compromesso il ciclo del carbonio nelle fasi primordiali, portando alla perdita totale dell’idratazione. Questo esempio dimostra come piccoli cambiamenti nelle riserve idriche iniziali possano determinare se un mondo diventerà un giardino rigoglioso o un deserto soffocante. Questa scoperta ha implicazioni dirette per l’astrobiologia e la selezione dei bersagli per le future osservazioni spaziali. I pianeti desertici situati nella zona abitabile, finora considerati candidati interessanti, appaiono ora molto meno promettenti. I modelli mostrano infatti che anche mondi inizialmente dotati di acqua possono perderla nel tempo, scivolando verso stati ambientali invivibili. La ricerca di vita extraterrestre dovrà quindi concentrarsi su quegli esopianeti situati alla giusta distanza dalla propria stella che possiedono oceani abbastanza profondi da alimentare i motori geologici della stabilità climatica.