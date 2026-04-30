Addio a Craig Venter, pioniere della genomica moderna

È morto all’età di 79 anni Craig Venter, tra i più influenti protagonisti della genomica contemporanea. L’annuncio è stato dato dal Craig Venter Institute, in California, centro di ricerca da lui fondato e diventato punto di riferimento internazionale per gli studi sul genoma e la biologia sintetica. Considerato un leader scientifico visionario, Venter ha contribuito in modo decisivo a definire la genomica moderna, promuovendo un approccio innovativo alla ricerca basato su team interdisciplinari, velocità di esecuzione e obiettivi ambiziosi. Ha inoltre sostenuto con forza la necessità di un finanziamento pubblico stabile alla ricerca scientifica e di una collaborazione sempre più stretta tra università, governo e industria.

Dal genoma umano alla scienza dei dati

Il suo contributo ha segnato una svolta epocale: la trasformazione della genomica da disciplina lenta e frammentata, basata sulla scoperta gene per gene, a scienza scalabile e guidata dai dati. Durante il suo lavoro presso i National Institutes of Health (NIH), Venter è stato tra i pionieri nell’uso delle sequenze espresse (EST), accelerando in modo significativo l’identificazione dei geni umani. Successivamente ha guidato progetti fondamentali che hanno portato alla pubblicazione delle prime bozze del genoma umano, una pietra miliare che ha segnato l’ingresso della biologia nell’era digitale. In seguito, lui e il suo gruppo hanno pubblicato il primo genoma umano diploide ad alta qualità, evidenziando il ruolo della variabilità genetica ereditata dai due genitori.

La frontiera della biologia sintetica

Uno dei traguardi più innovativi della sua carriera è stato raggiunto nel campo della biologia sintetica: Venter e il suo team hanno realizzato la prima cellula batterica autoreplicante controllata da un genoma sintetizzato chimicamente. Un risultato che ha dimostrato, per la prima volta, che il codice della vita può essere progettato digitalmente, costruito in laboratorio e avviato come sistema biologico funzionante.

Esplorare la diversità della vita

La sua attività scientifica non si è limitata al genoma umano. Con la spedizione Sorcerer II Global Ocean Sampling Expedition, Venter ha applicato la metagenomica allo studio degli oceani, scoprendo milioni di nuovi geni e ampliando enormemente la conoscenza delle famiglie proteiche. Questo lavoro ha contribuito a ridefinire la comprensione del microbioma marino e del suo ruolo negli equilibri del pianeta.

Un costruttore di istituzioni e visioni

Oltre ai risultati scientifici, Venter è stato anche un “costruttore” di strutture e progetti. Ha fondato e guidato istituzioni e aziende dedicate all’innovazione genomica, tra cui Synthetic Genomics, Human Longevity, Inc. e più recentemente Diploid Genomics, Inc., promuovendo l’applicazione della biologia sintetica e della genomica in ambito medico e tecnologico.