Addio al cuscino? Ecco perché dormire senza potrebbe salvare la vista

La salute dei nostri occhi potrebbe dipendere in modo sorprendente da un’abitudine quotidiana che molti considerano fondamentale per il comfort: l’utilizzo del cuscino durante il riposo notturno. Una recente ricerca scientifica pubblicata sul British Journal of Ophthalmology ha gettato nuova luce su come la posizione della testa durante il sonno possa influenzare direttamente la pressione interna dell’occhio, portando a conseguenze inaspettate per la vista a lungo termine. Lo studio suggerisce che dormire senza alcun supporto sotto la nuca aiuti a mantenere livelli di pressione intraoculare più bassi e stabili rispetto alla posizione sollevata tipica di chi usa uno o più cuscini. Questo dato è di estrema rilevanza clinica, poiché l’ipertensione oculare rappresenta il principale fattore di rischio per lo sviluppo del glaucoma, una patologia degenerativa che danneggia il nervo ottico ed è oggi la prima causa di cecità irreversibile a livello globale. I ricercatori hanno osservato che l’inclinazione forzata del collo non si limita a modificare la postura, ma interviene meccanicamente sui vasi sanguigni, ostacolando il corretto deflusso dei liquidi che regolano la forma e la salute delle strutture oculari come la cornea e il cristallino.

Il meccanismo: perché il cuscino ostacola il benessere oculare

Il fulcro della scoperta risiede nel modo in cui l’angolo del collo influisce sulla circolazione sanguigna e sul drenaggio dei fluidi. Secondo gli esperti, l’uso di più cuscini sovrapposti modifica la curvatura cervicale in modo tale da comprimere la vena giugulare. Questa compressione interferisce con il normale drenaggio dell’umore acqueo, il liquido trasparente che riempie lo spazio tra la cornea e il cristallino. L’umore acqueo ha il compito vitale di mantenere la forma dell’occhio e fornire nutrienti: tuttavia, se il suo deflusso è ostacolato, la pressione intraoculare (IOP) aumenta. È noto che il passaggio dalla posizione seduta a quella sdraiata incrementa naturalmente la IOP durante la notte, ma l’aggiunta di un cuscino esacerba questo fenomeno invece di mitigarlo.

I risultati dello studio: i numeri dell’ipertensione notturna

I dati raccolti dal team di ricerca su un campione di 144 adulti affetti da diverse forme di glaucoma hanno rivelato evidenze statistiche piuttosto nette. Circa il 67% dei partecipanti ha mostrato un aumento evidente della pressione intraoculare quando la testa veniva sollevata rispetto alla posizione completamente piatta. Nello specifico, si è registrato un passaggio da un valore medio di 16,62 millimetri di mercurio a oltre 17,42 millimetri quando venivano utilizzati i cuscini per creare un’inclinazione compresa tra i 20 e i 35 gradi.

Parallelamente a questo incremento pressorio, gli studiosi hanno rilevato una diminuzione sensibile della pressione di perfusione oculare, un indicatore fondamentale che segnala il corretto apporto di ossigeno e nutrienti essenziali ai tessuti dell’occhio. Lo studio ha inoltre evidenziato che i giovani adulti e i soggetti colpiti da glaucoma primario ad angolo aperto risultano essere le categorie più vulnerabili a queste oscillazioni posturali, confermando l’importanza di monitorare le abitudini notturne.

Una nuova frontiera per la gestione del glaucoma

Le strategie tradizionali per il controllo del glaucoma si concentrano quasi esclusivamente sull’uso di farmaci ipotonizzanti o interventi laser. Tuttavia, questi nuovi risultati suggeriscono che la modifica del comportamento notturno possa rappresentare un supporto terapeutico efficace e privo di costi. Evitare posizioni che inducono la flessione del collo e la conseguente compressione venosa potrebbe diventare una raccomandazione standard per i pazienti a rischio. Sebbene lo studio sia di natura osservazionale e richieda ulteriori conferme su larga scala, l’aggiustamento posturale si presenta come una soluzione pratica per ottimizzare la gestione della pressione oculare nel lungo periodo e proteggere l’integrità del nervo ottico.