Addio alla cometa MAPS: il Sole vince la sfida e polverizza il visitatore ghiacciato

La speranza di ammirare una cometa visibile in pieno giorno si è infranta contro la realtà fisica di un Sole implacabile, capace di polverizzare in pochi istanti il nucleo della C/2026 A1. Quella che gli astronomi avevano battezzato MAPS è entrata nell’atmosfera solare ieri mattina, spingendosi a una distanza di appena 160mila km dalla fotosfera, ma l’esito non è stato quello sperato dai molti appassionati. I dati inviati dai coronografi della missione SOHO hanno mostrato una sequenza drammatica: il nucleo ghiacciato si è letteralmente disintegrato sotto l’azione dello stress termico estremo, producendo un lampo di luce tra le 6 e le 8 UTC. Ciò che è emerso dall’altra parte del disco occultatore del telescopio non è stato un oggetto integro pronto a brillare nei nostri cieli, bensì una semplice nube informe di polvere e gas residui. Questo evento mette fine alle speculazioni su una possibile coda monumentale, confermando che la massa ridotta dell’oggetto, già evidenziata dalle precedenti analisi del James Webb Space Telescope, era del tutto insufficiente a garantire la sopravvivenza in un ambiente così ostile e infernale.

L’esplosione nel cuore della corona

Le immagini satellitari hanno documentato con precisione chirurgica gli ultimi istanti di vita della cometa MAPS. Mentre l’oggetto si trovava dietro il disco occultatore del telescopio SOHO – uno strumento progettato per coprire la luce diretta del Sole e permettere l’osservazione della corona – si è verificato un improvviso picco di luminosità. Questo fenomeno è il segnale inequivocabile della frammentazione del nucleo: la tensione causata dal calore estremo ha superato la forza di gravità interna della cometa, facendola esplodere.

Il risultato di questo impatto termico è stato la vaporizzazione quasi istantanea della parte solida. Quello che inizialmente sembrava un oggetto compatto e promettente è stato ridotto a un flusso di detriti polverosi che ora si sta disperdendo nello Spazio. Gli astronomi, che continuano a monitorare il flusso di dati in arrivo, hanno confermato che non esiste più un centro gravitazionale capace di alimentare una chioma o una coda strutturata.

Il ridimensionamento che ha segnato il destino

Il destino di MAPS appariva incerto già dalle ultime settimane di osservazione. Nonostante la scoperta avvenuta a gennaio avesse fatto ipotizzare un nucleo massiccio di circa 2,4 chilometri, le analisi più recenti effettuate dal James Webb Space Telescope avevano ridotto drasticamente questa stima a meno di 400 metri. Essendo un membro della famiglia delle “sungrazer” di Kreutz – frammenti di una gigantesca cometa frantumatasi millenni fa – MAPS possedeva una natura intrinsecamente fragile. Un corpo celeste di dimensioni così ridotte, composto prevalentemente da ghiaccio e polvere, ha pochissime probabilità di resistere a un passaggio a soli 160mila km dalla superficie solare. La “fornace” della nostra stella ha semplicemente accelerato un processo di sublimazione che la cometa non è riuscita a compensare con la propria massa, portando alla sua cancellazione definitiva dalle mappe del Sistema Solare.

Uno sguardo al futuro: le prossime occasioni celesti

Nonostante la scomparsa di MAPS rappresenti una delusione per chi sperava in uno spettacolo visibile a occhio nudo, il mese di aprile offre ancora interessanti opportunità per gli amanti del cielo. La nube di detriti lasciata dalla defunta cometa continuerà a essere oggetto di studio scientifico per comprendere meglio la composizione dei frammenti di Kreutz, fornendo dati preziosi sulla chimica del nostro sistema solare primordiale. Per gli appassionati muniti di strumenti amatoriali, l’attenzione si sposta ora verso la cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), attesa per il 20 aprile. Pur non avendo le caratteristiche estreme di una “sungrazer”, questo secondo oggetto promette una traiettoria molto più stabile e prevedibile. Sarà un bersaglio ideale per binocoli e piccoli telescopi, garantendo quella costanza che la sfortunata MAPS, nella sua breve e violenta vita, non ha potuto offrire.