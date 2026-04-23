Adesso l’Indonesia vuole il controllo dello Stretto di Malacca: dopo Hormuz, Panama e Venezuela, per la Cina si profilano guai seri

Il delicato equilibrio delle rotte commerciali globali sta subendo una scossa tellurica che parte dalle coste del Sud-est asiatico per riflettersi violentemente sui mercati di tutto il mondo. Questa mattina, infatti, il Ministro delle Finanze dell’Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ha avanzato una proposta destinata a cambiare le regole del gioco marittimo, suggerendo l’imposizione di pedaggi sulle navi che transitano attraverso lo Stretto di Malacca. Secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu, l’obiettivo di Jakarta sarebbe quello di monetizzare finalmente la propria posizione geografica vitale, trasformando un diritto di passaggio millenario in una rendita di posizione sovrana. Questa mossa non è solo una questione di bilancio interno, ma si inserisce in un contesto di estrema tensione internazionale, dove i cosiddetti chokepoints marittimi sono diventati le vere trincee della guerra economica e geopolitica del ventunesimo secolo.

La resistenza di Singapore e la difesa del diritto internazionale

La risposta diplomatica non si è fatta attendere, segnando una frattura profonda tra i vicini che storicamente gestiscono la sicurezza del passaggio. Il Ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha respinto con estrema fermezza l’ipotesi di qualsiasi restrizione o tassazione, citando le normative internazionali e i diritti garantiti di passaggio in transito. Fonti autorevoli come Reuters e il Financial Times sottolineano come Singapore consideri lo stretto un bene pubblico globale regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS). La posizione della città-stato è chiara: qualsiasi alterazione del regime di navigazione libera comprometterebbe la stabilità dei flussi di approvvigionamento. Tuttavia, l’Indonesia sembra intenzionata a sfidare lo status quo, sostenendo che i costi di manutenzione, sicurezza e protezione ambientale dei propri mari non possano più ricadere esclusivamente sulle spalle dei contribuenti locali mentre le grandi multinazionali del trasporto marittimo generano profitti record.

L’ombra della guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz

La tempistica della proposta indonesiana è tutt’altro che casuale e si lega indissolubilmente alla drammatica escalation della guerra in Iran. Con il persistente blocco dello Stretto di Hormuz, il polmone energetico del mondo è parzialmente ostruito, costringendo le petroliere a cercare rotte alternative e aumentando a dismisura l’importanza strategica di Malacca. Analisti di testate prestigiose come Foreign Affairs ed Al Jazeera evidenziano come la crisi in Medio Oriente abbia reso lo scacchiere indopacifico l’unico corridoio rimasto per le forniture verso l’Asia orientale. Se lo Stretto di Malacca dovesse diventare un’area a pagamento o, peggio, un teatro di restrizioni politiche, il costo delle materie prime subirebbe un’impennata inflattiva senza precedenti. L’instabilità a Hormuz agisce dunque da catalizzatore, spingendo nazioni come l’Indonesia a riconsiderare il proprio peso negoziale in un mondo dove la sicurezza energetica non è più garantita.

Il tramonto del potere marittimo cinese e l’effetto domino globale

Il vero sconfitto in questo scenario di frammentazione è senza dubbio la Cina, che vede sgretolarsi decenni di investimenti strategici volti al controllo dei mari. Per Pechino, perdere l’influenza sugli stretti significa affrontare quello che gli analisti definiscono il “dilemma di Malacca” in una forma ancora più virulenta. Negli ultimi anni, la Cina ha assistito a una progressiva erosione della sua presenza nei punti chiave del globo, a partire dal Canale di Panama, dove le pressioni statunitensi e i nuovi accordi commerciali hanno limitato il raggio d’azione delle aziende cinesi. Situazione analoga si riscontra in Venezuela, dove il controllo sulle risorse petrolifere e sulle infrastrutture portuali è diventato precario a causa dell’instabilità politica e delle sanzioni internazionali. Se a questo si aggiunge la perdita di influenza effettiva sull’asse Iran-Hormuz, l’ipotesi di un pedaggio o di un controllo indonesiano su Malacca rappresenta l’ultimo chiodo in una bara geopolitica che vede la Cina accerchiata e privata dei suoi sbocchi vitali.

Verso una nuova architettura del commercio marittimo mondiale

La proposta di Jakarta segna l’inizio di un’era in cui la sovranità geografica viene utilizzata come arma di pressione economica. Mentre Bloomberg avverte del rischio di una frammentazione del commercio marittimo in blocchi regionali contrapposti, appare evidente che il vecchio sistema basato sulla libertà assoluta di navigazione è sotto attacco. La crisi geopolitica attuale sta spingendo i paesi costieri a reclamare una quota del valore che transita davanti alle loro coste, mettendo in discussione i trattati del dopoguerra. Se il controllo cinese sui grandi stretti del mondo sta svanendo, lasciando spazio ad attori regionali ambiziosi e a nuove alleanze occidentali, il risultato immediato per l’economia globale sarà una maggiore incertezza. Il destino dello Stretto di Malacca non è quindi solo una disputa tra Indonesia e Singapore, ma il termometro di un ordine mondiale che sta ridisegnando i propri confini sulle onde del mare, tra la necessità di profitti nazionali e l’imperativo della stabilità globale.