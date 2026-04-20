Aereo ultraleggero precipita nel Varesotto: ferito il pilota | FOTO

Incidente per un aereo ultraleggero nel Varesotto poco prima delle 15 di oggi. Il velivolo è precipitato in un prato a Brebbia; nell’incidente è rimasto ferito il pilota. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi del 118, con ambulanza, elisoccorso e automedica, gli agenti del comando di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. In volo da Malpensa si è alzato anche l’elicottero del Corpo Drago 166. Le cause dell’incidente non sono note: l’ultraleggero, ribaltato e con la coda spezzata dallo schianto, è precipitato fortunatamente in una zona distante dall’abitato del paese. Il pilota, un uomo di 69 anni, unica persona coinvolta, è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale in elicottero: è ricoverato ma non è in pericolo di vita.