Aeroitalia lancia l’allarme: crisi carburante e voli per 4 Regioni a rischio per l’estate

L’ombra del caro carburante torna a oscurare i cieli italiani, mettendo seriamente in discussione la stabilità del trasporto aereo nazionale proprio alla vigilia della stagione turistica. In una nota ufficiale diffusa oggi, 14 aprile 2026, l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha sollevato un grido d’allarme che riguarda non solo la tenuta economica delle compagnie, ma il diritto stesso alla mobilità dei cittadini. La situazione legata all’impennata dei costi del cherosene avio ha raggiunto livelli di criticità tali da rendere incerta la programmazione dei collegamenti, con un impatto che rischia di abbattersi pesantemente sui collegamenti verso la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e il Friuli Venezia Giulia.

Le ripercussioni sulle rotte sociali e la sostenibilità del trasporto aereo

La preoccupazione espressa dai vertici della compagnia risiede nella fragilità dell’equilibrio finanziario necessario per garantire la continuità territoriale. Questo meccanismo, fondamentale per assicurare tariffe agevolate e frequenze costanti ai residenti delle regioni periferiche, si scontra oggi con uno scenario internazionale dominato da forti tensioni geopolitiche e una volatilità dei mercati energetici senza precedenti. Secondo Intrieri, l’aumento straordinario del costo del carburante incide direttamente sulla sostenibilità economica delle rotte, rendendo sempre più difficile mantenere gli standard operativi previsti dai bandi di gara senza un intervento strutturale che calmi i prezzi o compensi gli extra-costi energetici.

Il rischio concreto per la stagione estiva e l’accessibilità delle isole

Con l’arrivo imminente dell’estate, il timore è che l’incremento delle spese operative costringa i vettori a rivedere i piani di volo, riducendo le frequenze o, nel peggiore dei casi, cancellando le tratte meno remunerative. Questo scenario colpirebbe al cuore l’accessibilità delle isole, territori che dipendono quasi esclusivamente dal mezzo aereo per i collegamenti con il resto del Paese e dell’Europa. La crisi del carburante non è dunque solo una questione industriale, ma si trasforma in una minaccia per la coesione territoriale e per l’intero comparto turistico italiano, che proprio nelle regioni del Sud e nelle isole maggiori trova il suo principale motore di crescita durante i mesi estivi.

La richiesta di un tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Di fronte a questa emergenza, Aeroitalia ha rivolto un appello diretto al governo, chiedendo l’apertura immediata di un confronto istituzionale. L’obiettivo è l’attivazione di un tavolo tecnico di confronto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini. La proposta mira a riunire attorno a un unico tavolo tutti gli attori della filiera, dalle autorità nazionali ai rappresentanti delle Regioni, dai gestori aeroportuali fino agli operatori del settore energia. Solo una strategia corale, secondo l’amministratore delegato di Aeroitalia, può permettere di individuare soluzioni tempestive e condivise per salvaguardare la competitività del sistema Italia ed evitare che il costo della crisi energetica ricada interamente sugli utenti finali e sulla mobilità nazionale.

La collaborazione tra vettori e istituzioni per la tutela dei passeggeri

La disponibilità dichiarata da Aeroitalia a collaborare attivamente con le istituzioni sottolinea la gravità del momento e la necessità di uno spirito di sistema. La compagnia si dice pronta a fare la propria parte per tutelare l’interesse degli utenti e garantire che il sistema di trasporto aereo italiano non subisca un ridimensionamento strutturale a causa di fattori esterni. Resta ora da attendere la risposta del governo e del ministro Salvini, la cui sensibilità sul tema è stata già riconosciuta dai vertici della compagnia, per capire se si riuscirà a blindare la stagione estiva 2026 e a garantire a milioni di viaggiatori la certezza di poter raggiungere le proprie destinazioni senza subire i contraccolpi di una crisi energetica che non accenna a placarsi.