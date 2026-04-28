Agricoltura in crisi: il presidente di Confagricoltura lancia l’allarme sull’agrishock imminente

L’Europa, e di conseguenza anche l’Italia, sta vivendo un momento di grande difficoltà per il settore primario. La crisi legata ai prezzi del gasolio e dei fertilizzanti sta mettendo a dura prova l’intero comparto agricolo. A lanciare l’allarme è stato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il quale ha definito la situazione come un “agrishock imminente”, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti per evitare il collasso del settore. Durante un convegno sul ruolo delle donne in agricoltura, Giansanti ha parlato della gravità della situazione e ha sollecitato l’Unione Europea a mobilitare le risorse necessarie per sostenere il comparto agricolo, sempre più in difficoltà.

Il rischio di un agrishock: la crisi del settore agricolo

Il termine agrishock, utilizzato dalla Fao, indica una crisi drammatica del settore agricolo che potrebbe compromettere la capacità di produzione e la stabilità delle coltivazioni. Giansanti ha messo in guardia su come la combinazione di aumenti dei costi energetici e la scarsità di risorse agricole stia causando una serie di problemi per gli agricoltori. “C’è bisogno di semplificazione amministrativa, di individuare soluzioni e dall’altra parte, credo che l’Unione Europea debba trovare tutte quelle risorse, che ci sono dentro il bilancio della Ue, per rafforzare il settore primario”, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura.

Secondo Giansanti, senza un intervento rapido e deciso, il settore agricolo rischia di entrare in una crisi irreversibile, con gravi conseguenze non solo per gli agricoltori, ma anche per i consumatori. L’aumento dei prezzi dei fertilizzanti e del gasolio, insieme alle difficoltà legate al costo dell’energia, rendono la produzione agricola sempre più costosa e insostenibile. Il rischio è che molti agricoltori, per non incorrere in perdite economiche, decidano di non piantare o raccogliere più coltivazioni, compromettendo così l’approvvigionamento alimentare per il futuro.

Le difficoltà nell’agricoltura: i rincari e le soluzioni necessarie

La situazione è particolarmente critica perché, oltre agli aumenti dei costi di produzione, gli agricoltori italiani e europei stanno lottando con le difficoltà legate alla gestione delle coltivazioni in corso. Giansanti ha sottolineato che, sebbene ci sia ancora il tentativo di “gestire al meglio le coltivazioni in corso”, il vero problema riguarda la stagione agricola che verrà. “Si rischia di compromettere la stagione che verrà”, ha avvertito, indicando come il prossimo anno potrebbe essere ancora più difficile per gli agricoltori.

Con l’arrivo di nuovi rincari, c’è il pericolo che molti agricoltori decidano di fermare la produzione, provocando danni incalcolabili alla produzione agricola dell’Unione Europea. “Noi stiamo cercando di gestire al meglio le coltivazioni in corso, ma il rischio è che l’anno prossimo, tanti agricoltori, a fronte dei rincari dei prezzi, decidano anche di non produrre più e questo non possiamo permettercelo”, ha affermato il presidente di Confagricoltura. L’incertezza sui costi, in particolare per il gasolio e l’energia, sta creando una vera e propria pressione sul settore, che fatica a sopravvivere in un mercato globale sempre più competitivo.

La posizione di Confagricoltura e del Copa

Massimiliano Giansanti, in qualità di presidente anche del Copa, il Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità europea, ha sottolineato la necessità di un’azione coordinata a livello europeo per aiutare gli agricoltori. Secondo Giansanti, la defiscalizzazione e gli aiuti all’acquisto di gasolio sono misure che stanno già applicando diversi Stati membri, ma la situazione rimane critica. “Oggi è generalizzato in Europa lo strumento della defiscalizzazione o degli aiuti all’acquisto del gasolio da parte di tutti gli Stati membri, ovviamente con forme diverse, ma più o meno lo sconto che viene concesso è di un 0,20 euro-0,30 euro al litro a seconda del paese”, ha spiegato Giansanti, evidenziando le differenze tra le varie nazioni in termini di sostegno al settore agricolo.

Questi aiuti, seppur utili, non sono sufficienti a far fronte alla gravità della situazione, soprattutto in un contesto in cui i prezzi dell’energia sono destinati a crescere ulteriormente. Giansanti ha evidenziato che il rischio di un aumento del costo del kilowatt legato all’aumento del prezzo del gas rappresenta una preoccupazione reale per gli agricoltori, che dipendono dall’energia per le attività agricole quotidiane. La richiesta di Confagricoltura è stata chiara: l’estensione delle misure di sostegno anche per il mese di aprile, per garantire la continuità della produzione.

L’appello alle istituzioni: interventi urgenti per salvare l’agricoltura

Giansanti ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo un intervento urgente per evitare il peggio. “C’è bisogno di semplificazione amministrativa, di individuare soluzioni”, ha detto, sottolineando come la burocrazia sia un ulteriore ostacolo per gli agricoltori. L’Unione Europea, secondo il presidente di Confagricoltura, ha la possibilità di intervenire concretamente attraverso il proprio bilancio, destinando risorse specifiche per il settore primario. Senza tali misure, il rischio di un agrishock devastante è una realtà che non può essere ignorata.

La situazione è critica, ma non ancora senza speranza. Con gli interventi giusti, l’agricoltura europea potrebbe superare questa crisi, ma è necessario agire prima che sia troppo tardi. L’Europa deve comprendere che la sicurezza alimentare è un elemento fondamentale per il futuro e che gli agricoltori non possono essere lasciati soli a fronteggiare un panorama così complesso e sfidante.