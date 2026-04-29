AI e Machine Learning per la modellazione del sistema Terra: la Summer School a Bertinoro

Dall’8 al 19 giugno 2026, Bertinoro, una delle località più suggestive dell’Italia, ospiterà la FERS Summer School su “AI e Machine Learning per la Modellazione e Predizione del Sistema Terra”. Questa scuola estiva si propone come un’opportunità imperdibile per chi è interessato ad esplorare l’applicazione delle tecnologie più avanzate nel campo delle scienze del clima, unendo teoria e pratica in un contesto immersivo di due settimane. La FERS Summer School si terrà presso il CE.U.B. di Bertinoro, una località storica che offre panorami mozzafiato sulle colline della Romagna.

La scuola rappresenta un’occasione rara per esplorare il confine avanzato dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) applicati alla scienza del sistema Terra. Il corso è progettato per approfondire le sfide uniche della modellizzazione di sistemi dinamici complessi come l’atmosfera, l’oceano e la criosfera. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare con le più recenti tecniche di deep learning, modelli generativi, modelli ibridi ML e modelli fisico-informati in un contesto di ricerca sul cambiamento climatico.

Apprendere da esperti di rilievo internazionale

Diretta da Aneesh Subramanian e William Chapman, due esperti riconosciuti a livello internazionale in modellizzazione climatica e previsione meteo dell’University of Colorado Boulder, la scuola estiva si avvale di un corpo docente che comprende ricercatori di università e centri di ricerca leader nel settore. Tra i nomi di spicco figurano Laure Berti-Equille, Direttore di ricerca presso l’Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (IRD) in Francia, David Lavers, scienziato presso il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Raggio (ECMWF), e Tom Beucler, professore assistente all’Università di Losanna, che guida il laboratorio Data-Driven Atmospheric & Water Dynamics (∂3AWN). Altri membri del corpo docente includono Annalisa Bracco, Senior Scientist presso il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Donatello Elia, informatico, e Marco De Carlo, Junior Associate Scientist presso il CMCC Advanced Digital Innovation Center.

Un corso pratico e teorico sulla modellizzazione del clima

Durante i 12 giorni di corso, i partecipanti saranno coinvolti in una combinazione di lezioni teoriche e attività pratiche incentrate sull’applicazione di tecniche ML alle sfide della scienza del sistema Terra. La scuola fornirà una panoramica sulle potenzialità dei modelli predittivi per affrontare i problemi più urgenti del clima globale, come la modellizzazione atmosferica e oceanica, l’analisi dei dati climatici e le simulazioni per la previsione meteo e la previsione del cambiamento climatico. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con esperti internazionali per risolvere problemi reali utilizzando le tecniche di machine learning.

Chi può partecipare alla FERS Summer School

La scuola estiva è aperta a dottorandi, ricercatori emergenti e giovani professionisti in settori come la scienza del clima, la scienza atmosferica, la scienza dei sistemi terrestri, l’oceanografia, la data science e la matematica applicata. Si richiede che i partecipanti abbiano almeno una conoscenza di base della programmazione in Python e un forte interesse nell’applicazione delle tecniche di machine learning alla modellizzazione climatica. È un’occasione per entrare in contatto con esperti del settore, apprendere nuove tecniche e contribuire alla comprensione e alla risoluzione delle sfide globali legate ai cambiamenti climatici.

La FERS Summer School rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in AI, machine learning e modellizzazione climatica. Attraverso questa iniziativa, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti di livello mondiale e di acquisire esperienza pratica nell’utilizzo delle tecniche avanzate di machine learning per la modelling e la predizione del sistema Terra. Con la guida di professionisti affermati e l’ambiente stimolante di Bertinoro, questa scuola estiva offre una piattaforma ideale per sviluppare competenze all’avanguardia e contribuire attivamente alla ricerca scientifica nel campo del cambiamento climatico.

Le iscrizioni per la FERS Summer School sono aperte, e questa è l’ultima occasione per applicare. Gli interessati sono invitati a inviare la propria candidatura il prima possibile per non perdere l’opportunità di partecipare a questa esperienza formativa unica.