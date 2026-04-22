Airbus e JDE Peet’s insieme per la mappatura globale delle piantagioni di caffè grazie alle immagini satellitari

Airbus Defence and Space è stata scelta come partner tecnico nell’ambito della Coffee Canopy Partnership. Questa iniziativa pionieristica guidata da JDE Peet’s, tra i principali gruppi globali del caffè, proprietario di marchi come L’Or, Senseo, Tassimo, Jacobs, e Douwe Egberts, ha come obiettivo la realizzazione della prima mappa globale, completa e open-access delle piantagioni di caffè per favorire filiere più resilient e libere dalla deforestazione. La Coffee Canopy Partnership riunisce i principali trader e torrefattori di caffè a livello mondiale – Louis Dreyfus Company, Sucden, Neumann Kaffee Gruppe, Touton, Sucafina e Tchibo – con il supporto del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Grazie all’integrazione delle immagini satellitari Pléiades (50 cm) e Pléiades Neo (30 cm) con modelli avanzati di intelligenza artificiale sviluppati e addestrati da Airbus su ampi dataset, è oggi possibile identificare e monitorare le piantagioni di caffè dallo spazio con un livello di dettaglio finora irraggiungibile. Questi modelli sono già stati applicati in diversi Paesi dell’Africa orientale, coprendo oltre 1,2 milioni di km² di territori eterogenei e complessi, inclusi sistemi agroforestali e coltivazioni in ombra. Le mappe risultanti offriranno a governi, comunità locali e operatori della filiera del caffè strumenti concreti per individuare i rischi di deforestazione, sostenere il rimboschimento e tutelare i mezzi di sussistenza di milioni di piccoli agricoltori.

Le dichiarazioni

“La Partnership nasce per superare la frammentazione delle iniziative aziendali contro la deforestazione, promuovendo la collaborazione su scala territoriale – sostenendo gli sforzi per la mappatura e la tutela delle intere regioni di coltivazione del caffè, e non solo dele singole filiere. Non si tratta di un ulteriore schema di certificazione ma di un’iniziativa guidata dal settore per rafforzare l’azione collettiva, contribuendo a mantenere le foreste in salute e a ridurre nel tempo il rischio di deforestazione legata al caffè. Invitiamo calorosamente tutti gli attori della filiera a unirsi a noi”, ha dichiarato Laurent Sagarra, VP Engagement di JDE Peet’s.

“Combinando le nostre immagini satellitari ad altissima risoluzione di Pléiades e Pléiades Neo con avanzate capacità di intelligenza artificiale, Airbus contribuisce a identificare i rischi di deforestazione e a proteggere le foreste a livello globale, mettendo al contempo a disposizione di produttori e piccoli agricoltori dati affidabili e trasparenti necessari per rafforzarne la resilienza e costruire filiere davvero sostenibile”, ha dichiarato Eric Even, Head of Space Digital di Airbus Defence and Space.

I primi risultati evidenziano livelli di precisione e scalabilità tali da fissare un nuovo standard nel monitoraggio agricolo. Forte del successo delle prime implementazioni in Africa, Airbus – insieme ai partner – mira a estendere questa capacità su scala globale, con l’obiettivo di coprire tutte le regioni produttrici di caffè entro il 2027, anche grazie al rafforzamento dei co-investimenti industriali e istituzionali. Attraverso il contributo delle proprie competenze in ambito geospaziale e nell’intelligenza artificiale alla Coffee Canopy Partnership, Airbus sostiene la trasformazione dell’ecosistema del caffè verso una maggiore resilienza e sostenibilità.