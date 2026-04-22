Al Parco Zoo Falconara è nato un pullo di avvoltoio grifone: un evento straordinario

Il Parco Zoo Falconara, situato in provincia di Ancona, ha annunciato oggi, mercoledì 22 aprile, una notizia di eccezionale valore scientifico e conservazionistico in occasione della Giornata della Terra. Nelle scorse settimane è venuto alla luce un pullo di avvoltoio grifone (Gyps fulvus), un evento che rappresenta un successo significativo per la struttura marchigiana, impegnata da anni nella protezione di questa specie. Il piccolo è il secondo figlio della coppia composta da Daniel e Marta, già genitori di Sky, nato nel 2024. Attualmente il pullo è ancora privo di penne e coperto soltanto da un soffice piumino bianco, essendosi affacciato dal nido per la prima volta solo pochi giorni fa.

Il percorso di crescita e il futuro ritorno in natura

La gestione del nuovo arrivato seguirà un protocollo preciso volto al suo futuro inserimento nell’ambiente naturale. Il pullo crescerà all’interno dello zoo accudito direttamente dai genitori e, nel giro di pochi mesi, raggiungerà dimensioni simili a quelle di un adulto, pur mantenendo il tipico colletto di piume marrone scuro che contraddistingue gli esemplari giovani. Per quanto riguarda il sesso del piccolo, bisognerà attendere ancora del tempo, poiché la determinazione avverrà nei prossimi mesi attraverso analisi specifiche. Come già accaduto per il fratello maggiore, anche questo esemplare è destinato a un ambizioso programma di riproduzione e ripopolamento.

Il fratello Sky si trova attualmente in Sardegna, dove è stato trasferito lo scorso ottobre nell’ambito del progetto europeo “LIFE Safe for Vultures”. Dopo aver trascorso un periodo nel Centro di Allevamento e Recupero di Bonassai, nel Sassarese, Sky è stato recentemente spostato in una voliera di acclimatazione nel sud dell’isola, dove rimarrà fino al rilascio definitivo previsto per il prossimo autunno. Il nuovo nato seguirà lo stesso identico percorso, confermando il ruolo cruciale del Parco Zoo Falconara nei programmi di conservazione nazionale.

L’importanza ecologica del grifone “spazzino della natura”

L’impegno del giardino zoologico marchigiano è finalizzato a contrastare le gravi minacce che gravano sulla specie, oggi a rischio di estinzione in Italia a causa di avvelenamenti, scarsità di cibo e dell’impatto delle attività umane. Il grifone è una figura chiave per il mantenimento degli equilibri biologici, tanto da essere definito spesso “spazzino della natura”. Questo animale svolge infatti un ruolo fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi, contribuendo alla rimozione delle carcasse e alla prevenzione della diffusione di malattie. Oltre alla riproduzione, il Parco promuove un’intensa attività educativa rivolta alle scuole e ai visitatori per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi predatori.

Programma eventi per il weekend del 25 e 26 aprile

In occasione del lungo weekend del 25 aprile, il Parco Zoo Falconara ha organizzato numerosi appuntamenti dedicati alla scoperta della biodiversità e al coinvolgimento delle famiglie. Sabato e domenica sono in programma incontri con lo staff didattico scientifico per conoscere da vicino diverse specie: alle ore 11:00 si parlerà dell’okapi, alle 12:00 sarà il turno dei grifoni, seguiti dai fenicotteri alle 15:30, dai canguri alle 16:30 e, infine, dagli ippopotami alle 17:30.

Per i più piccoli non mancherà il truccabimbi, previsto per il 25 aprile dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00, mentre il 26 aprile l’attività si terrà esclusivamente nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00. Particolare rilievo assume l’evento di domenica 26 aprile all’Aia del Contadino, intitolato “MIC: Millepiedi, Insetti & Co.”. Dalle 11:00 alle 12:30, i visitatori potranno partecipare a un incontro dedicato al mondo degli invertebrati, dalle chiocciole agli insetti, organismi fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi, con momenti di osservazione e attività ludiche.

Orari e informazioni utili per i visitatori

Il Parco Zoo Falconara rimane aperto al pubblico tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:30. Si ricorda che l’accesso è consentito fino a un’ora e mezza prima della chiusura, poiché la biglietteria termina le operazioni alle ore 18:00. Per ulteriori dettagli sul programma delle giornate o per consultare le attività di conservazione, è possibile visitare il sito ufficiale della struttura all’indirizzo www.parcozoofalconara.it.