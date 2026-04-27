Aliante precipita sul versante austriaco del Brennero: morto il pilota

Un aliante è precipitato a Gries am Brenner, sul versante tirolese del valico italo-austriaco. Il pilota è morto sul colpo, come riferisce la Polizia austriaca. Non è per il momento chiaro da dove il velivolo fosse decollato. L’allarme era scattato nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, quando le autorità italiane hanno segnalato a quelle austriache la scomparsa dell’aliante. Le ricerche, condotte dalla Polizia e dal Soccorso Alpino con l’ausilio di elicotteri, si sono concentrate nell’area di Obernberg, vicino al confine italo-austriaco. Il relitto è stato infine individuato intorno alle 8.45 a Vinaders, in zona alpina. La vittima è un cittadino austriaco, residente in Carinzia.

Solo sabato scorso un altro aliante, decollato in Austria da Lienz (Tirolo Orientale), era precipitato in Val di Non, in Trentino. Anche in quell’occasione il pilota è deceduto nello schianto. Il volo con l’aliante in montagna è considerato particolarmente emozionate e gratificante, ma anche impegnativo a causa delle correnti termiche e dei venti in quota che possono cambiare velocemente. L’altro pilota austriaco 66enne, morto sabato in Val di Non sul gruppo delle Maddalene, era considerato molto esperto.