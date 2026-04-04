Alla scoperta di Pasqua e Pasquetta tra astronomia, storia e tradizioni millenarie

La Pasqua è molto più di una semplice ricorrenza religiosa o dell’occasione perfetta per consumare uova di cioccolato: rappresenta un affascinante crocevia dove si incontrano l’astronomia, le antiche misurazioni celesti e millenni di evoluzione culturale umana. A differenza del Natale, che cade inesorabilmente in una data fissa del nostro calendario solare, la Pasqua è la quintessenza della festività “mobile”, un evento la cui collocazione temporale viene dettata rigorosamente dai cicli lunari e dalle meccaniche orbitali del nostro pianeta. Questa affascinante particolarità la rende un ponte diretto tra l’osservazione scientifica dell’universo, le antiche matematiche e le primordiali celebrazioni legate al risveglio della natura. Comprendere le origini della domenica di Pasqua e del successivo Lunedì dell’Angelo significa intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo, esplorando come le civiltà antiche abbiano cercato di dare un senso cosmologico al ritorno della primavera, trasformando riti agrari, calcoli astronomici e antiche migrazioni in simboli universali che persistono ancora oggi.

Un calcolo astronomico: perché la Pasqua “balla”?

Per capire perché la Pasqua si sposta ogni anno sul calendario, dobbiamo trasformarci in astronomi dilettanti e fare un salto temporale fino al Concilio di Nicea del 325 d.C. In quell’occasione, si stabilì una regola che lega indissolubilmente questa festa al cosmo: la Pasqua cade sempre la prima domenica successiva al primo plenilunio che segue l’equinozio di primavera. Poiché la Chiesa fissò convenzionalmente l’equinozio al 21 marzo, la data della Pasqua è determinata dalla danza tra il calendario solare (che regola le stagioni) e quello lunare. Se la prima luna piena di primavera avviene il 21 marzo ed è un sabato, la Pasqua sarà il 22 marzo (Pasqua “bassa”). Se invece il plenilunio cade il 20 marzo, bisognerà aspettare il ciclo lunare successivo, arrivando a festeggiare fino al 25 aprile (Pasqua “alta”). Questa regola era originariamente pensata per fare in modo che i pellegrini in viaggio verso le celebrazioni avessero notti illuminate dalla Luna piena per orientarsi.

Radici antiche: dalla rinascita pagana all’Esodo

La festività affonda le sue radici molto prima dell’era cristiana, sovrapponendosi in modo quasi perfetto ai riti pagani per l’arrivo della primavera. Non è un caso che in inglese la festa si chiami Easter e in tedesco Ostern: etimologie che deriverebbero da Eostre (o Ostara), un’antica divinità germanica legata all’alba, al rinnovamento e all’equinozio primaverile. Nel mondo ebraico, la parola Pesach (da cui “Pasqua”) significa letteralmente “passaggio oltre” e commemora la liberazione dalla schiavitù in Egitto. Tuttavia, prima di questo significato storico-religioso, la Pesach era legata a una più arcaica festa pastorale, durante la quale i nomadi celebravano l’arrivo dei primi nati dei loro greggi. Il Cristianesimo ha poi assorbito e trasformato questo “passaggio” nella risurrezione di Cristo, segnando il passaggio definitivo dalla morte alla vita, un concetto che risuona perfettamente con il ciclo di rinascita del mondo naturale.

Simboli cosmici: l’uovo, il coniglio e il dono della vita

Se osserviamo le tradizioni pasquali con la lente della biologia e dell’antropologia, i simboli legati a questa festività diventano ancora più affascinanti. Prendiamo ad esempio l’uovo: biologicamente parlando, si tratta di una capsula vitale perfetta, un vero e proprio capolavoro dell’evoluzione. Non stupisce che per millenni, attraversando culture diversissime da quelle induiste a quelle celtiche e greche, abbia rappresentato il potente mito dell’uovo cosmico da cui ha avuto origine l’intero universo. Questa valenza simbolica si è poi intrecciata con le necessità pratiche del Medioevo cristiano. Poiché era severamente vietato consumare uova durante i 40 giorni della Quaresima, le persone iniziarono a conservarle, bollirle e decorarle per poterle poi consumare in abbondanza la domenica di Pasqua. L’usanza dell’uovo di cioccolato che tanto amiamo oggi, arricchito dall’immancabile sorpresa, è invece una geniale invenzione molto più recente, risalente all’Ottocento, che trovò la sua massima espressione artistica grazie a maestri orafi come il celebre Fabergé alla corte degli Zar di Russia.

Altrettanto curioso è il caso del coniglio pasquale, o meglio, della lepre. Quella che oggi è diventata un’icona commerciale globale affonda in realtà le sue radici più antiche nel folklore nordeuropeo, dove era nota come Osterhase. Anche in questo caso, la spiegazione nasce da un’attenta osservazione della natura. Dal punto di vista zoologico, infatti, le lepri sono tra i primi animali a fare capolino nei prati allo scoccare della primavera. Aggiungendo a questo comportamento i loro tassi di riproduzione eccezionalmente rapidi, non è difficile capire come queste creature si siano trasformate nell’emblema perfetto della fertilità e dell’inesauribile forza della vita che, inesorabile, riprende vigore dopo i lunghi e rigidi mesi invernali.

Il Lunedì dell’Angelo e la gita fuori porta

Arriviamo infine al tanto amato Lunedì di Pasquetta. Dal punto di vista liturgico è conosciuto come “Lunedì dell’Angelo“, in ricordo dell’episodio biblico in cui un angelo annunciò alle donne giunte al sepolcro la risurrezione di Cristo. Tuttavia, c’è una forte componente laica ed estremamente moderna in questa giornata. In Italia, la Pasquetta non è mai stata una festività di precetto. L’introduzione del lunedì festivo nel calendario civile fu stabilita nel dopoguerra dallo Stato italiano, con lo scopo puramente pratico di allungare il riposo dei lavoratori dopo l’importante ricorrenza della domenica.

E la classica gita fuori porta? Secondo alcune tradizioni religiose, ricorderebbe il viaggio dei discepoli verso il villaggio di Emmaus nel giorno stesso della Resurrezione. Dal punto di vista sociologico e comportamentale, invece, non è altro che il bisogno umano e atavico di riconnettersi con la natura: l’irresistibile richiamo delle temperature più miti, dei prati verdi e della convivialità che segna definitivamente l’ingresso della società nei mesi più luminosi dell’anno.