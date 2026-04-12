Allerta Meteo Campania: venti forti e mare agitato fino a domani

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di oggi, domenica 12 aprile, alle 14 di domani, lunedì 13 aprile. I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania. Non sono previste criticità connesse invece alle piogge, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico. La Protezione civile sottolinea che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.

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