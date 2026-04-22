Allerta Meteo Campania: venti forti da Nord/Est e mare agitato fino a domani sera

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo per venti forti o molto forti provenienti dai quadranti nord-orientali, con raffiche intense e condizioni di mare agitato, fino a possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. L’allerta è valida su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 20 di oggi, 22 aprile, e resterà in vigore fino alle ore 20 di domani, 23 aprile. Nel bollettino, la Protezione Civile invita i Comuni ad attivare tutte le misure previste nei rispettivi piani comunali, sia strutturali che organizzative, per prevenire e ridurre i rischi legati ai fenomeni ventosi attesi. Particolare attenzione viene richiesta al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica della stabilità di strutture e installazioni esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.

Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni: per il rischio idrogeologico l’allerta resta infatti di livello verde. L’avviso per vento, precisa la Protezione Civile, non è associato a un codice colore e si inserisce in un contesto privo di allerta per temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.