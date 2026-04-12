Allerta Meteo, “domani burrasca forte e maltempo in 6 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo anche domani lunedì 13 aprile 2026 in diverse regioni (elenco di seguito) per burrasca e precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale: l’alta pressione sull’Italia si sta indebolendo per 2 perturbazioni, una tra Francia ed Europa centrale, che sfiora il Nord e si allontana verso la Scandinavia, e un’altra in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale. Quest’ultima porterà maltempo più diffuso, con un vortice ciclonico e forti venti. Il peggioramento diventerà più marcato nei primi giorni della settimana in arrivo. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 12 aprile 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 12 aprile

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 de 12/04/26: “Persistono venti forti sudorientali con raffiche di burrasca forte, fino alla serata di oggi, domenica 12 aprile 2026, sulla Sardegna centro-meridionale e fino a tutta la mattinata di domani, lunedì 13 aprile 2026, su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono inoltre:

dalle prime ore di domani , lunedì 13 aprile 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, martedì 14 aprile 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di pioggia o rovescio , sulla Valle d’Aosta ;

, lunedì 13 aprile 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, martedì 14 aprile 2026, intense ed abbondanti, a prevalente carattere di o , sulla ; dalle prime ore di domani , lunedì 13 aprile 2026, e fino al tardo mattino di dopodomani , martedì 14 aprile 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco , sul Piemonte ;

, lunedì 13 aprile 2026, e fino al tardo mattino di , martedì 14 aprile 2026, intense ed abbondanti, a prevalente carattere , sul ; dalle prime ore di domani, lunedì 13 aprile 2026, e fino alla tarda sera dello stesso giorno, vento forte di scirocco, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: